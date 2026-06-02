Στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους, δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος - Πρόταση για αρχειοθέτηση της δικογραφίας διατύπωσε η εισαγγελία Πρωτοδικών και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά
Σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο σκέλος της που αφορά στη διερευνώμενη εμπλοκή πολιτικών προσώπων.
Συγκεκριμένα, η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους δυο εν ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
Πρόκειται για αδίκημα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για το λόγο αυτό η δικογραφία για τους εν λόγω δυο βουλευτές είχε διαβιβαστεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας (και όχι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία) προκειμένου αυτή να διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση.
Η συγκεκριμένη έρευνα ολοκληρώθηκε και η εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι για τους κ.κ. Αθανασίου και Χατζηβασιλείου δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος και για το λόγο αυτό η δικογραφία πρέπει να μπει στο αρχείο.
Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι δύο βουλευτές, έδωσαν εξηγήσεις σε εισαγγελέα με την ιδιότητα των υπόπτων τέλεσης αξιόποινων πράξεων ενώ πρόταση για αρχειοθέτηση της δικογραφίας διατύπωσε η εισαγγελία Πρωτοδικών και για τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δ. Μελά, ο οποίος φέρεται ως φυσικός αυτουργός στη διερευνώμενη παράβαση καθήκοντος εκ μέρος των δυο βουλευτών. Τον τελικό πάντως λόγο για το αν οι υποθέσεις αυτές θα τεθούν στο αρχείο ή όχι τον έχει η εισαγγελία Εφετών Αθηνών.
Την ίδια στιγμή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία συνεχίζεται η διαδικασία για τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που ενεπλάκησαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και ενώ έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου «ξεφουσκώνει» το μέγεθος της εμπλοκής τους στην όλη υπόθεση καθώς μειώνει κατά πολύ το ποσό της ζημίας για τα ευρωπαϊκά κονδύλια.
