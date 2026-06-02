«Δεύτερο» κόμμα οι ανεξάρτητοι βουλευτές μετά τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς
«Δεύτερο» κόμμα οι ανεξάρτητοι βουλευτές μετά τη διάλυση της ΚΟ της Νέας Αριστεράς
Ο Γιάννης Δραγασάκης αναμένεται ότι θα αποδεχθεί την έδρα της παραιτηθείσας Έφης Αχτσιόγλου και θα προστεθεί στην ομάδα των Ανεξάρτητων βουλευτών
Ραγδαίες ανακατατάξεις και στη Βουλή προκαλεί η μαζική αποχώρηση των επτά βουλευτών της Νέας Αριστεράς, με τους ανεξάρτητους βουλευτές να αυξάνονται σε 40 και να αναδεικνύονται σε άτυπη αξιωματική αντιπολίτευση.
Επισήμως, η μαζική αποχώρηση των επτά εκ των 11 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη στη Βουλή, οδηγεί στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, για τη διατήρηση της οποίας απαιτούνται τουλάχιστον 5 βουλευτές. Οι 10 βουλευτές θα προστεθούν στους ανεξάρτητους που μέχρι σήμερα ήταν 29, ενώ την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, που ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, αναμένεται ότι θα αποδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης (α’ επιλαχών στη Δυτική Αθήνα) που επίσης θα ανεξαρτητοποιηθεί.
Μετά τις εξελίξεις, η ομάδα των ανεξάρτητων θα αναδειχθεί σε ένα είδος άτυπης «αξιωματικής αντιπολίτευσης», καθώς θα μετρά 39 βουλευτές (40 με την ανάληψη καθηκόντων του Γιάννη Δραγασάκη).
Με βάση τα νέα δεδομένα, η ΝΔ διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 156 βουλευτών, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί 32 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 24, το ΚΚΕ 21 και η Ελληνική Λύση 11. Η Νίκη μετρά 8 βουλευτές και η Πλεύση Ελευθερίας 5. Συνολικά, η βουλή έχει 297 βουλευτές.
Άγνωστο παραμένει τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους το Σάββατο, οπότε και θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που αναμένεται να πυροδοτήσει νέες εξελίξεις στον κατακερματισμένο χώρο της Κεντροαριστεράς.
Επισήμως, η μαζική αποχώρηση των επτά εκ των 11 βουλευτών της Νέας Αριστεράς, που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη στη Βουλή, οδηγεί στη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος, για τη διατήρηση της οποίας απαιτούνται τουλάχιστον 5 βουλευτές. Οι 10 βουλευτές θα προστεθούν στους ανεξάρτητους που μέχρι σήμερα ήταν 29, ενώ την έδρα της Έφης Αχτσιόγλου, που ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα, αναμένεται ότι θα αποδεχθεί ο Γιάννης Δραγασάκης (α’ επιλαχών στη Δυτική Αθήνα) που επίσης θα ανεξαρτητοποιηθεί.
Μετά τις εξελίξεις, η ομάδα των ανεξάρτητων θα αναδειχθεί σε ένα είδος άτυπης «αξιωματικής αντιπολίτευσης», καθώς θα μετρά 39 βουλευτές (40 με την ανάληψη καθηκόντων του Γιάννη Δραγασάκη).
Με βάση τα νέα δεδομένα, η ΝΔ διατηρεί την κοινοβουλευτική πλειοψηφία των 156 βουλευτών, το ΠΑΣΟΚ διατηρεί 32 έδρες, ο ΣΥΡΙΖΑ 24, το ΚΚΕ 21 και η Ελληνική Λύση 11. Η Νίκη μετρά 8 βουλευτές και η Πλεύση Ελευθερίας 5. Συνολικά, η βουλή έχει 297 βουλευτές.
Άγνωστο παραμένει τι θα συμβεί τις επόμενες ημέρες, καθώς πολλοί στρέφουν το ενδιαφέρον τους το Σάββατο, οπότε και θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, που αναμένεται να πυροδοτήσει νέες εξελίξεις στον κατακερματισμένο χώρο της Κεντροαριστεράς.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα