Σακελλαρίδης: Λανθασμένη και ενδεχομένως αναντίστοιχη η απόφαση των ανεξαρτητοποιήσεων, αφορμή η ΕΛΑΣ του Τσίπρα

Την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα «δείχνει» ως υπαίτια του σημερινού κύκλου των ανεξαρτητοποιήσεων ο νυν Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης . Μιλώντας στον Alpha Radio 98.9, ο κ. Σακελλαρίδης έκανε λόγο για «» σημειώνοντας πως η απόφαση τους λαμβάνεται «προφανώς με αφορμή και την ίδρυση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης».Σχολιάζοντας αυτή την κίνηση, ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι προφανώς είναι σεβαστή, υπογραμμίζοντας όμως ότι πρέπει να κρατηθεί ένα επίπεδο διαφωνίας που δεν θα τείνει να γίνει «ανθρωποφαγία και τοξικότητα, τα οποία έχουν πληγώσει αρκετά την Αριστερά τα τελευταία χρόνια». Ο κ. Σακελλαρίδης τόνισε ότι θεωρεί την κίνηση αυτή «λανθασμένη και ενδεχομένως αναντίστοιχη με όσα πρεσβεύουν οι βουλευτές και οι βουλεύτριες που σκοπεύουν να ανεξαρτητοποιηθούν».Όπως ανέφερε, το γεγονός ότι θα διαλυθεί η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς , «μια κοινοβουλευτική ομάδα η οποία ήταν ιδιαιτέρως μαχητική, αξιόμαχη μέσα στο Κοινοβούλιο από την πλευρά της αριστερής αντιπολίτευσης στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αποτελεί, κατά τη γνώμη μου, πλήγμα για την αντιπολίτευση και για την κοινοβουλευτική διαδικασία».Στη συνέχεια τόνισε ότι η ελληνική κοινωνία και ο ελληνικός λαός έχουν ανάγκη από απαντήσεις στα πραγματικά τους προβλήματα και «όχι από προσπάθειες να στρογγυλέψει ο πολιτικός λόγος, στο πλαίσιο απόπειρας πολιτικών κομμάτων να προσεταιριστούν μεγαλύτερα ακροατήρια».Όπως ανέφερε, απέναντιχρειάζονται καθαρές πολιτικές απαντήσεις στα ζητήματα που αφορούν την ακρίβεια, τα καρτέλ της ενέργειας και τη στεγαστική κρίση, δηλαδή εκεί όπου ο κόσμος βιώνει την καθημερινή ανασφάλεια. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάζεται και συγκροτείται το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι «ένας λάθος δρόμος που δεν δίνει διέξοδο ούτε ελπίδα στους πολίτες για να υπερβούμε τη δομική κρίση τόσο του πολιτικού συστήματος όσο και της Αριστεράς».Αναφερόμενος στην ΕΛ.Α.Σ., ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι μέχρι τώρα έχουν ακουστεί. Όπως είπε, «κανείς δεν είναι ενάντια σε ένα σοκ εντιμότητας, στη φορολογική δικαιοσύνη, στην ανάπτυξη ή σε μια ζωή με αξιοπρέπεια. Το ζητούμενο όμως είναι αυτά να γίνουν ταληράκια». Όπως είπε, εκεί εντοπίζεται το πρόβλημα, καθώς, υπάρχει συνειδητή επιλογή να μην υπάρχουν προγραμματικές εξειδικεύσεις , ώστε να είναι σαφές για τι ακριβώς μιλάμε και υπογράμμισε, «όταν κάποιος ακούει γενικούς τίτλους από ένα πολιτικό κόμμα, είναι εύκολο να νιώθει ότι συμπαρατάσσεται μαζί του, όμως στους γενικούς τίτλους συμφωνούμε όλοι».Στη συνέχεια ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι από τις τοποθετήσεις στελεχών του κόμματος στα μέσα ενημέρωσης, μέσα και στην αντιφατικότητα πολλών δηλώσεων, φαίνεται ένα κόμμα που δεν επιθυμεί πολιτικές συμμαχίες, κάτι που, όπως τόνισε, δηλώθηκε ρητά και επανειλημμένα από την κ.Ο κ. Σακελλαρίδης πρόσθεσε ότι πρόκειται για ένα κόμμα που δεν αντιλαμβάνεται τα υπόλοιπα κόμματα του προοδευτικού χώρου ως όμορους χώρους. Γι’ αυτό, όπως είπε, «μοιάζει με ένα ανάδελφο κόμμα, το οποίο θα επικεντρωθεί περισσότερο στην “κοκορομαχία” με το ΠΑΣΟΚ για το ποιος θα κυριαρχήσει στον χώρο της Κεντροαριστεράς».Όπως σημείωσε, «αυτή η λογική δεν είναι προωθητική για τα συμφέροντα της κοινωνίας και του ελληνικού λαού, από τη σκοπιά μιας πολιτικής που θεωρεί ότι χρειάζεται σύγκρουση με συμφέροντα, είτε αυτά είναι τα ολιγοπώλια της ενέργειας, είτε οι τράπεζες, είτε τα συμφέροντα που συνδέονται με τη στεγαστική κρίση».Σε ερώτηση αν το κόμμα του κ. Τσίπρα εκφράζει την Αριστερά, αφού φέρει τη λέξηστον τίτλο του, ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι υπάρχει το ζήτημα της ταμπέλας και το ζήτημα της ουσίας. Όπως είπε, δεν θέλει σε καμία περίπτωση να μειώσει την ταύτιση ενός κόσμου που βρέθηκε στοεγγράφεται ή στηρίζει το κόμμα του κ. Τσίπρα και μπορεί πράγματι να είναι αριστερός κόσμος με ρίζες στην Αριστερά. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, ο τρόπος με τον οποίο το κόμμα του κ. Τσίπρα μετέρχεται τον τίτλο της Αριστεράς είναι σαν να « πουλάμε καθρεφτάκια στους ιθαγενείς ». Όπως εξήγησε, «γίνεται ένα παιχνίδι με τα σύμβολα της Αριστεράς και με την ιστορική σύνδεση της Αριστεράς με έννοιες και παραδόσεις, ενώ στο επίπεδο του πολιτικού περιεχομένου απέχει πάρα πολύ».Ο κ. Σακελλαρίδης ανέφερε ότι δυσκολεύτηκε πολύ να καταλάβει γιατί εκπρόσωποι του κόμματος του κ. Τσίπρα, όπως ο κ. Μπαλατσούκας και ο κ. ΤεμπονέραςΌπως πρόσθεσε, δεν αντιλαμβάνεται, από την άποψη της Αριστεράς, γιατί δεν πρέπει η Ελλάδα να διακόψει τη στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ, από τη στιγμή που ο κ. Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου και το Ισραήλ τελεί γενοκτονία στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη.Ερωτηθείς γιατί η Νέα Αριστερά δεν κατάφερε να περάσει το δικό της μήνυμα και καταγράφει χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά, ο κ. Σακελλαρίδης υπογράμμισε ότι σε μεγάλο βαθμό ευθύνεται το γεγονός ότι η Νέα Αριστερά επέλεξε να μην επενδύσει με αυτοπεποίθηση στην πολιτική της παρουσία, αλλά θεωρήθηκε,χωρίς απολύτως ρεαλιστική βάση, ως «ένα ακόμα προσωρινό, ένα ακόμα τράνζιτ, χωρίς να χτίσει την πολιτική της ταυτότητα και χωρίς να προσπαθήσει να συνδεθεί με τα παραδοσιακά ακροατήρια του προοδευτικού χώρου και της Αριστεράς που θα έπρεπε να εκφράσει».Ο Γραμματέας της Νέας Αριστεράς σημείωσε ότι «ακόμη και τώρα, μετά την αποχώρηση συντρόφων και συντροφισσών, η Νέα Αριστερά έχει τη δυνατότητα να κάνει μια επανεκκίνηση στο πλαίσιο της ευρύτερης ανασύνθεσης που χρειάζεται στον χώρο της Αριστεράς».

«Παρά τα σημερινά προβλήματα της Αριστεράς στην Ελλάδα, υπάρχει η ιστορική αναγκαιότητα στην επόμενη Βουλή να υπάρχει ισχυρή παρουσία της Αριστεράς μέσα σε έναν κόσμο ο οποίος βαδίζει με ταχύτητα προς τον παραλογισμό σε όλα τα επίπεδα», είπε.



Γραμματέας της Νέας Αριστεράς ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά συνεχίζει και θα δώσει αγώνα για την ευρύτερη ανασύνθεση των δυνάμεων της Αριστεράς. Όπως είπε, υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό ακροατήριο που αυτή τη στιγμή είναι διάσπαρτο και υπάρχει ένα μεγάλο πολιτικό κενό που έχει ανάγκη από ριζοσπαστικές και αξιόπιστες προτάσεις στο επίπεδο της Αριστεράς.



«Είναι πολύ σημαντικό να μην συζητάμε γενικά και αόριστα, στο πλαίσιο μιας αποθέωσης της επικοινωνίας και του φαντασιακού, αλλά να δούμε τι σημαίνουν οι πολιτικές προτάσεις, αν υπάρχουν πολιτικές προτάσεις και ποιες απαραίτητες βελτιώσεις και ενώσεις πρέπει να γίνουν», ανέφερε.



Κλείνοντας, ο κ. Σακελλαρίδης σημείωσε ότι η Αριστερά έχει ξανά μια ευκαιρία. Όπως είπε, «η μεγάλη του επιθυμία είναι να μπορέσει η Αριστερά να ξαναπιάσει το νήμα από την αρχή, με εμπειρία, ωριμότητα, ρεαλισμό, αλλά ταυτόχρονα και με τη ριζοσπαστικότητα που χρειάζεται πάντοτε από την Αριστερά. Δεν αρκεί η Αριστερά να σκέφτεται μέσα σε στενά όρια. Πρέπει να σκεφτεί πώς θα κινητοποιήσει τον κόσμο και πώς θα υπάρξουν οι διαδικασίες για να διευρυνθούν τα όρια του εφικτού και τα όρια του ρεαλισμού».