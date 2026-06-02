Ο Δούκας έριξε το μπαλάκι στον Ανδρουλάκη, είναι εσωτερικό ζήτημα του ΠΑΣΟΚ, λένε στελέχη της ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Ο Δούκας έριξε το μπαλάκι στον Ανδρουλάκη, είναι εσωτερικό ζήτημα του ΠΑΣΟΚ, λένε στελέχη της ΕΛΑΣ του Τσίπρα
Στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης αντιμετωπίζουν ως εσωκομματικό ζήτημα του ΠΑΣΟΚ τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα για πιθανή μετεκλογική συνεργασία των δύο κομμάτων
Ως εσωκομματικό ζήτημα του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζουν τα στελέχη της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) του Αλέξη Τσίπρα την αποστροφή του δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα για την μετεκλογική συνεργασία ΕΛ.Α.Σ - ΠΑΣΟΚ στο ενδεχόμενο επαναληπτικών εκλογών.
Μιλώντας στο OPEN, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε πως αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ειδικά όσοι από αυτούς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ.
«Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα έπρεπε να το απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη. Πρόταση έκανε και στη Στενή την πρόταση να την απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη και στη στενή πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γιατί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Αριστερά, αφήνοντας μια δημιουργική ασάφεια και ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ» απάντησε χαρακτηριστικά η κυρία Κουφονικολάκου.
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ στο ρ/σ Παραπολιτικά, λέγοντας ότι «ο κ. Δούκας με τις δηλώσεις του έριξε το μπαλάκι στον κ. Ανδρουλάκη και αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει, αν θα κάνει μονομέτωπο προς την Αριστερά ή θα συνεχίσει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τη ΝΔ».
Καταλήγοντας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) δεν παρέλειψε να προσθέσει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας ήδη έχει σηματοδοτήσει με το παράδειγμά του την ανάγκη για την συγκρότηση μιας νέας πολιτικής δύναμης, που θα μιλήσει με σημερινούς όρους κυρίως όμως θα σέβεται τους ιστορικούς αγώνες της Αριστεράς, αλλά καταλαβαίνει ποιο είναι το παρόν και ποιο είναι το μέλλον που χρειάζονται οι Έλληνες».
«Σε αυτό το προσκλητήριο δεν υπάρχουν ούτε θέσεις ρεζερβέ ούτε προ-κρατήσεις, υπάρχει όμως μια ισότητα στην αφετηρία για κάθε πολίτη, που περιμένει επιτέλους να δει μια σοβαρή εναλλακτική μετά από τα επτά χρόνια αυτής της διακυβέρνησης», κατέληξε ο κ. Μπαλατσούκας.
Μιλώντας στο OPEN, η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Θεώνη Κουφονικολάκου απάντησε πως αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης και η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, ειδικά όσοι από αυτούς αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ.
«Νομίζω ότι αυτό το ερώτημα ο κύριος Δούκας θα έπρεπε να το απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη. Πρόταση έκανε και στη Στενή την πρόταση να την απευθύνει μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη και στη στενή πολιτική ηγεσία του ΠΑΣΟΚ γιατί εδώ και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα απορρίπτουν κάθε ενδεχόμενο συνεργασίας με την Αριστερά, αφήνοντας μια δημιουργική ασάφεια και ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη ΝΔ» απάντησε χαρακτηριστικά η κυρία Κουφονικολάκου.
Στο ίδιο μήκος κύματος κυμάνθηκε και ο Γιώργος Μπαλατσούκας, αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ στο ρ/σ Παραπολιτικά, λέγοντας ότι «ο κ. Δούκας με τις δηλώσεις του έριξε το μπαλάκι στον κ. Ανδρουλάκη και αυτό που μένει ως αίσθηση είναι ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να ξεκαθαρίσει, αν θα κάνει μονομέτωπο προς την Αριστερά ή θα συνεχίσει να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας συνεργασίας με τη ΝΔ».
Καταλήγοντας, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) δεν παρέλειψε να προσθέσει ότι «ο Αλέξης Τσίπρας ήδη έχει σηματοδοτήσει με το παράδειγμά του την ανάγκη για την συγκρότηση μιας νέας πολιτικής δύναμης, που θα μιλήσει με σημερινούς όρους κυρίως όμως θα σέβεται τους ιστορικούς αγώνες της Αριστεράς, αλλά καταλαβαίνει ποιο είναι το παρόν και ποιο είναι το μέλλον που χρειάζονται οι Έλληνες».
«Σε αυτό το προσκλητήριο δεν υπάρχουν ούτε θέσεις ρεζερβέ ούτε προ-κρατήσεις, υπάρχει όμως μια ισότητα στην αφετηρία για κάθε πολίτη, που περιμένει επιτέλους να δει μια σοβαρή εναλλακτική μετά από τα επτά χρόνια αυτής της διακυβέρνησης», κατέληξε ο κ. Μπαλατσούκας.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα