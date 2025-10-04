Αβραμόπουλος: Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του
Αβραμόπουλος: Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του
«Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμός» ανέφερε ο πρώην Επίτροπος
Τη στήριξή του στο αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του γιου του, που σκοτώθηκε στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη εξέφρασε ο βουλευτής της ΝΔ και πρώην Επίτροπος Δημήτρης Αβραμόπουλος, λέγοντας ότι δεν είναι «πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα».
«Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.
«Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν», κατέληξε.
Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.
Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.
Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.
Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν.
Όλες οι Ειδήσεις
Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
«Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό», ανέφερε ο κ. Αβραμόπουλος.
«Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν», κατέληξε.
Αναλυτικά η δήλωση του Δημήτρη Αβραμόπουλου
Απέναντι στον λαϊκισμό και την πολιτική εκμετάλλευση, η άμυνα της Δημοκρατίας είναι ο σεβασμός, η ενσυναίσθηση και η ανθρωπιά.
Στηρίζω το αίτημα του Πάνου Ρούτσι για την εκταφή του παιδιού του. Δεν πρόκειται για πολιτικό ή νομικό ζήτημα, αλλά για ένα βαθιά ανθρώπινο και ηθικό θέμα.
Το δικαίωμα ενός γονιού να γνωρίζει την αλήθεια και να βρει γαλήνη μέσα από αυτήν είναι ιερό. Η Πολιτεία οφείλει να προσεγγίσει το ζήτημα με ανθρωπιά, ενσυναίσθηση και σεβασμό.
Η στάση μας απέναντι σε τέτοιες δοκιμασίες αποτελεί μέτρο του πολιτισμού και της ηθικής ωριμότητας της κοινωνίας μας, η ενότητα, η σταθερότητα και η συνοχή της οποίας πρέπει να διαφυλαχτούν.
Όλες οι Ειδήσεις
Σοκ στη Βρετανία: Παντρεύτηκε 15χρονη βάσει της σαρία και τη βίαζε μαζί με άλλους 18 άνδρες
Αργυρούπολη: Βίντεο από το τροχαίο με τους δύο νεκρούς - Έκανε σούζα ο οδηγός κι έχασε τον έλεγχο
Ανάλυση: Γιατί η Χαμάς είναι τώρα θετική στο πλάνο του Τραμπ για ειρήνη στη Γάζα - Τα αδιέξοδα του Νετανιάχου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα