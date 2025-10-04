Πρώην υποψήφια της Πλεύσης Ελευθερίας λέει ότι θα δημιουργηθεί σωματείο γυναικών που υπέστησαν bullying από την Κωνσταντοπούλου

«Το πρωί αγκαλιάζει χαροκαμένες μάνες για τις κάμερες και το βράδυ χορεύει σε γλέντια», είπε η Όλγα Δάλλα που είπε ότι «κόπηκε» για να πάρει έδρα ο Σπύρος Μπιμπίλας