Πίρι Ρέις: Στα βόρεια της Λέσβου το τουρκικό ερευνητικό – Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία του
Πίρι Ρέις: Στα βόρεια της Λέσβου το τουρκικό ερευνητικό – Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία του
Το πλοίο απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής από τον κόλπο της Σμύρνης – Αναμένεται να πραγματοποιήσει έρευνες μεταξύ Θάσου, Χίου, Άη Στράτη, Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων
Στα βόρεια της Λέσβου, κοντά στις τουρκικές ακτές, έπλεε το πρωί του Σαββάτου (4.10.2025) το τουρκικό ερευνητικό σκάφος «Πίρι Ρέις».
Το πλοίο απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής, εκτελώντας την παράτυπη τουρκική Navtex, από τον κόλπο της Σμύρνης, με προορισμο το κέντρο του Αιγαίου. Εκεί, αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες μεταξύ περιοχών μεταξύ της Θάσου, Χίου, Άη Στράτη, Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων.
Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία του ερευνητικού σκάφους. Ήδη, είχε αντιδράσει με έκδοση antinavtex, καθώς οι περιοχές βρίσκονται πάνω από δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ η αρμοδιότητα έκδοσης άδειας για έρευνες είναι αποκλειστικά δική της.
Πηγές από την ελληνική πλευρά σημειώνουν ότι το «Πίρι Ρέις» δεν διαθέτει δυνατότητες έρευνας στον βυθό, παρά μόνο επί των υδάτων και υποστηρίζουν ότι η έξοδος του ερευνητικού σκάφους αποτελεί συμβολική αντίδραση στις ελληνικές πρωτοβουλίες των τελευταίων μηνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Η τουρκική navtex έχει ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου. Η Άγκυρα είχε εκδώσει αντίστοιχη οδηγία προς ναυτιλομένους και στα μέσα Σεπτεμβρίου. Όμως το ερευνητικό δεν εξήλθε του κόλπου της Σμύρνης.
Το πλοίο απέπλευσε το βράδυ της Παρασκευής, εκτελώντας την παράτυπη τουρκική Navtex, από τον κόλπο της Σμύρνης, με προορισμο το κέντρο του Αιγαίου. Εκεί, αναμένεται ότι θα πραγματοποιήσει έρευνες μεταξύ περιοχών μεταξύ της Θάσου, Χίου, Άη Στράτη, Μυκόνου, Ικαρίας, Φούρνων.
Η Αθήνα παρακολουθεί στενά την πορεία του ερευνητικού σκάφους. Ήδη, είχε αντιδράσει με έκδοση antinavtex, καθώς οι περιοχές βρίσκονται πάνω από δυνητική ελληνική υφαλοκρηπίδα, ενώ η αρμοδιότητα έκδοσης άδειας για έρευνες είναι αποκλειστικά δική της.
Πηγές από την ελληνική πλευρά σημειώνουν ότι το «Πίρι Ρέις» δεν διαθέτει δυνατότητες έρευνας στον βυθό, παρά μόνο επί των υδάτων και υποστηρίζουν ότι η έξοδος του ερευνητικού σκάφους αποτελεί συμβολική αντίδραση στις ελληνικές πρωτοβουλίες των τελευταίων μηνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο.
Η τουρκική navtex έχει ισχύ έως τις 14 Οκτωβρίου. Η Άγκυρα είχε εκδώσει αντίστοιχη οδηγία προς ναυτιλομένους και στα μέσα Σεπτεμβρίου. Όμως το ερευνητικό δεν εξήλθε του κόλπου της Σμύρνης.
Οι ειδήσεις σήμερα
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Ευέλικτο ωράριο, προσλήψεις εξπρές και «σπαστή» θερινή άδεια: Οι 8 βασικές αλλαγές που φέρνει το εργασιακό νομοσχέδιο
Το παρασκήνιο της δίκης του Diddy στο Μανχάταν: Σιωπηλός και με σκυμμένο το κεφάλι άκουσε την ετυμηγορία - Δεν έπεισαν τα δάκρυα και οι συγγνώμες
Το φαγητό μας καταστρέφει τη Γη: Τι είναι η δίαιτα πλανητικής υγείας, που μπορεί να σώσει τον πλανήτη και ν' αποτρέψει 15 εκατ. πρόωρους θανάτους τον χρόνο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα