Λατινοπούλου για Ιάσονα Αποστολόπουλο και τον στολίσκο στη Γάζα: Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό (βίντεο)

ΠΟΛΙΤΙΚΗ
«Δεν σας έχω δει να πηγαίνετε στα κατεχόμενα της Κύπρου, ούτε νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές χριστιανών» σχολιάζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής

Το βίντεο του ακτιβιστή Ιάσονα Αποστολόπουλου που συνελήφθη από τις αρχές του Ισραήλ καθώς ήταν μέλος πληρώματος σε ένα από τα σκάφη του στολίσκου με προορισμό τη Γάζα που αναχαιτίστηκαν, σχολίασε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Λέγομαι Ιάσονας Αποστολόπουλος και είμαι Έλληνας πολίτης. Αν βλέπετε αυτό το βίντεο έχω απαχθεί από τις δυνάμεις του Ισραήλ και κρατούμαι παρά τη θέλησή μου» ακούγεται στο βίντεο πάνω στο οποίο, όπως λέει, έπεσε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

«Τι λες ρε παιδί μου, σοβαρά; Άχου και δεν μας νοιάζει. Δεν σας έχω δει να πηγαίνετε στα κατεχόμενα της Κύπρου, ούτε νοιαστήκατε να κάνετε κάτι για τις δεκάδες χιλιάδες σφαγές χριστιανών» σχολιάζει η πρόεδρος της Φωνής Λογικής.

«Ας σας κρατήσουν τώρα εκεί μέχρι να βάλετε μυαλό μήπως και καταλάβετε τα πράγματα όπως πραγματικά είναι» καταλήγει στο βίντεό της η Αφροδίτη Λατινόπουλου.

Η Λατινοπούλου για τον Ιάσονα Αποστολόπουλο



