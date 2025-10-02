Τσίπρας: Διεθνής πειρατεία η επίθεση των ισραηλινών στον στολίσκο Global Sumud Flotilla – Παραβίασαν το διεθνές δίκαιο

Ο πρώην πρωθυπουργός κάλεσε το Συμβούλιο της Ευρώπης να καταδικάσει την πράξη του Iσραήλ – Ζήτησε άμεση και ασφαλή επιστροφή όλων των ακτιβιστών στις χώρες τους