ΝΔ για ΟΠΕΚΕΠΕ : Η εμπλοκή Χνάρη στην αύξηση των ζώων στην Κρήτη φέρνει το ΠΑΣΟΚ σε δύσκολη θέση

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κ. Κυριάκος Μπαμπασίδης επιβεωβαίωσε ότι αρμόδιος για την καταμέτρηση των ζώων δεν είναι ο Οργανισμός αλλά οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειών