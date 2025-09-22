Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κοντά στο Λαύριο
Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κοντά στο Λαύριο

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε μόνη της -χωρίς αστυνομική συνοδεία- το βουλευτικό της όχημα

Τροχαίο ατύχημα είχε, τα ξημερώματα του Σαββάτου η Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε μόνη της στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο, χωρίς αστυνομική συνοδεία, το βουλευτικό της όχημα.

Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και για λίγο ανατράπηκε.

Περαστικός που είδε το τροχαίο κάλεσε την Αστυνομία, ωστόσο η ίδια δεν τραυματίστηκε και γι' αυτό δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο.

