Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κοντά στο Λαύριο
Τροχαίο για τη Ζωή Κωνσταντοπούλου κοντά στο Λαύριο
Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε μόνη της -χωρίς αστυνομική συνοδεία- το βουλευτικό της όχημα
Τροχαίο ατύχημα είχε, τα ξημερώματα του Σαββάτου η Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε μόνη της στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο, χωρίς αστυνομική συνοδεία, το βουλευτικό της όχημα.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και για λίγο ανατράπηκε.
Περαστικός που είδε το τροχαίο κάλεσε την Αστυνομία, ωστόσο η ίδια δεν τραυματίστηκε και γι' αυτό δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας οδηγούσε μόνη της στη Λεωφόρο Αθηνών – Σουνίου, κοντά στο Λαύριο, χωρίς αστυνομική συνοδεία, το βουλευτικό της όχημα.
Υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου και για λίγο ανατράπηκε.
Περαστικός που είδε το τροχαίο κάλεσε την Αστυνομία, ωστόσο η ίδια δεν τραυματίστηκε και γι' αυτό δεν κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της σε κάποιο νοσοκομείο.
Ειδήσεις σήμερα:
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
«Ο Τσάρλι Κερκ δεν μισούσε τους αντιπάλους του, εγώ τους μισώ» είπε ο Τραμπ στο τελευταίο αντίο του συντηρητικού ακτιβιστή
Κρίσιμο τετ α τετ Μητσοτάκη, Ερντογάν αύριο στις ΗΠΑ για το «κουβάρι» σε Αιγαίο, Μεσόγειο - Τα ανοιχτά μέτωπα
Πού οδηγεί το κύμα αναγνωρίσεων παλαιστινιακού κράτους - Απόψε η διάσκεψη στον ΟΗΕ για τα δύο κράτη
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα