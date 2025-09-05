Μητσοτάκης: Το μέλλον είναι η ΑΙ, όχι ο Τσίπρας - Θα κριθούμε στο τέλος της τετραετίας, δεν είναι σκοπός να πάρουμε μία-δύο μονάδες την επόμενη εβδομάδα