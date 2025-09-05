Πιερρακάκης για την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη: Το rebranding κατέληξε replay

«Ψάχνει εναγωνίως να βρει έστω και ένα δείκτη που εμφάνισε βελτίωση κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του - Οι μέσες αμοιβές ανά εργαζόμενο την πενταετία Τσίπρα όχι μόνο δεν αυξήθηκαν, αλλά το 2019 ήταν 6,8% μικρότερες από το 2014» ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών