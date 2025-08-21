Κυριάκος Μητσοτάκης: Είχε τηλεδιάσκεψη με τον Δήμαρχο Αμοργού και τον Επαγγελματικό Αλιευτικό Σύλλογο του νησιού

Το σχέδιο δράσης προβλέπει παύση αλιευτικής δραστηριότητας για Απρίλιο και Μάιο, καθαρισμό ακτών που δεν είναι εύκολα προσβάσιμες από την ξηρά, σταδιακή αλλαγή των αλιευτικών εργαλείων και δημιουργία τριών Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών