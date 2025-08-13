Κυριάκος Μητσοτάκης: Επισκέφθηκε το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας - Σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών
Ο πρωθυπουργός βρέθηκε στο Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφτηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 13 Αυγούστου το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο για τη Διαχείριση Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.
Εκεί, ο πρωθυπουργός προήδρευσε σε διυπουργική και διακλαδική σύσκεψη για την πορεία αντιμετώπισης των πυρκαγιών που είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα.
Στη διυπουργική - διακλαδική σύσκεψη στο Πολιτικής Προστασίας συμμετείχαν: ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, οι Υφυπουργοί Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος και Ευάγγελος Τουρνάς, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο Διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Γιώργος Ευθυμίου, ο Γενικός Γραμματέας Δασών Ευστάθιος Σταθόπουλος, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, ο Αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος Αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας και ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας Αντιστράτηγος Δημήτρης Μάλλιος και ο Διοικητής της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΔΙΚΑΦΚΑ) Ανιστράτηγος Μιχαήλ Κλούβας.
