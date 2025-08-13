Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σήμερα ο Μητσοτάκης
Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας σήμερα ο Μητσοτάκης
Το μεσημέρι θα λάβει μέρος και στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία
Στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας θα βρεθεί σήμερα ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς συνεχίζεται η μάχη των πυροσβεστών με αρκετά πύρινα μέτωπα ανά την επικράτεια.
Παράλληλα το μεσημέρι αναμένεται να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.
Παράλληλα το μεσημέρι αναμένεται να λάβει μέρος στην τηλεδιάσκεψη των ευρωπαίων ηγετών για την Ουκρανία ενόψει της συνάντησης Τραμπ-Πούτιν στην Αλάσκα.
