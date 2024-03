Με τον Γ.Γ. του ΟΗΕ συναντήθηκε στη Ν. Υόρκη ο Θεόδωρος Ρουσόπουλος

Κατά τη συνάντησή τους, ο ΓΓ του ΟΗΕ συζήτησε με τον Πρόεδρο της ΚΣ του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ισότητα στην εργασία, την ισότητα στην οικογένεια, την ισότητα στις ευκαιρίες προς τις γυναίκες, σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής και κοινωνικής ζωής. Τέλος, αντάλλαξαν απόψεις στον τομέα των διμερών σχέσεων των ΗΕ με το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Με τον γ.γ. του ΟΗΕσυναντήθηκε στη Νέα Υόρκη ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της ΕυρώπηςΣημειώνεται ότι ο κ.Ρουσόπουλος συμμετέχει σε διεθνή σύνοδο με γυναίκες απ’ όλον τον κόσμο για την ισότητα στην πράξη (68th Session of the Commission on the Status of Women) που διοργανώνει ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, έγινε η συνάντηση με τον γ.γ. του ΟΗΕ.