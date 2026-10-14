Η Κέρι Ράσελ δείχνει πώς φοριέται η βερμούδα το φθινόπωρο και τον χειμώνα

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βερμούδα έχει πάψει εδώ και καιρό να θεωρείται ένα αποκλειστικά καλοκαιρινό ρούχο. Με πιο αυστηρές γραμμές, μάλλινα υφάσματα και αναφορές στο ανδρόγυνο στυλ, διεκδικεί πλέον τη θέση της και στη φθινοπωρινή και χειμερινή γκαρνταρόμπα, αποτελώντας μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στο κλασικό tailored παντελόνι. Η