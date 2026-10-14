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Η Κέρι Ράσελ δείχνει πώς φοριέται η βερμούδα το φθινόπωρο και τον χειμώνα
MARIE CLAIRE

Η Κέρι Ράσελ δείχνει πώς φοριέται η βερμούδα το φθινόπωρο και τον χειμώνα

Η ηθοποιός μάς έδωσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να την εντάξουμε στις εμφανίσεις της εποχής,

Η Κέρι Ράσελ δείχνει πώς φοριέται η βερμούδα το φθινόπωρο και τον χειμώνα
Η βερμούδα έχει πάψει εδώ και καιρό να θεωρείται ένα αποκλειστικά καλοκαιρινό ρούχο. Με πιο αυστηρές γραμμές, μάλλινα υφάσματα και αναφορές στο ανδρόγυνο στυλ, διεκδικεί πλέον τη θέση της και στη φθινοπωρινή και χειμερινή γκαρνταρόμπα, αποτελώντας μια ενδιαφέρουσα εναλλακτική στο κλασικό tailored παντελόνι. Η Keri Russell  βρέθηκε στο SAG-AFTRA Foundation της Νέας Υόρκης με αφορμή την επιστροφή της σειράς The Diplomat για τέταρτη σεζόν και μάς έδωσε ένα εξαιρετικό παράδειγμα για το πώς μπορούμε να την εντάξουμε στις εμφανίσεις της εποχής.

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