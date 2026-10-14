ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη
ΕΛΛΑΔΑ
Απαγορευτικό απόπλου

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία

Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη
Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, φθάνοντας κατά τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης