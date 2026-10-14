Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη
Απαγορευτικό απόπλου σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο, ακυρώνονται και τα βραδινά δρομολόγια για Κρήτη
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία
Σοβαρά προβλήματα εξακολουθούν να προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, φθάνοντας κατά τόπους τα 9 μποφόρ, με αποτέλεσμα να παραμένει σε ισχύ το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια του Πειραιά της Ραφήνας και του Λαυρίου.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή, από το λιμάνι του Πειραιά δεν θα πραγματοποιηθούν ούτε τα προγραμματισμένα για τις 9 το βράδυ δρομολόγια των επιβατηγών-οχηματαγωγών πλοίων προς την Κρήτη, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών.
Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν πριν από την αναχώρησή τους με τα κατά τόπους λιμεναρχεία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα ταξιδιωτικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή τροποποιήσεις των δρομολογίων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα