Ο πρώην αρχηγός της Σιν Μπετ μηνύει τον Νετανιάχου: Λέει ψέματα για να καλύψει τον εαυτό του

Ο Ρόνεν Μπαρ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της Σιν Μπετ όταν επιτέθηκε η Χαμάς, ισχυρίζεται ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός προέβη σε «κατηγορίες που γνώριζε ότι ήταν ψευδείς, με στόχο να αποσπάσει τη συζήτηση από τη δική του ευθύνη για τα γεγονότα της 7ης Οκτωβρίου»