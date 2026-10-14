Κακοκαιρία ρεκόρ στη Ρόδο: Έπεσε σε δύο ημέρες βροχή για έξι Οκτώβριους
Κακοκαιρία ρεκόρ στη Ρόδο: Έπεσε σε δύο ημέρες βροχή για έξι Οκτώβριους
Μεγάλα ύψη βροχής σε Ρόδο, Στερεά Ελλάδα, Εύβοια, Θεσσαλία, Σποράδες και Χαλκιδική – Τα στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Ισχυρές βροχές και καταιγίδες έφερε η κακοκαιρία που έπληξε τη χώρα την Τρίτη 13 και την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Στη Ρόδο, μέσα σε δύο ημέρες έπεσαν 280 χιλιοστά βροχής, ποσότητα σχεδόν εξαπλάσια από τη μέση βροχόπτωση ολόκληρου του Οκτωβρίου, η οποία ανέρχεται σε 50,2 χιλιοστά, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr. Στο νησί, ένας 62χρονος άφησε την τελευταία του πνοή όταν το αυτοκίνητό του παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά. Δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια, ενώ την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου τα σχολεία ΄πολων των βαθμίδων θα είναι κλειστά.
Το διήμερο, στην Στενή Ευβοίας, όπου η μέση βροχόπτωση του Οκτωβρίου είναι 129,6 χιλιοστά, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, μέσα σε μόλις δύο ημέρες καταγράφηκαν 295 χιλιοστά βροχής, δηλαδή ποσότητα σχεδόν 2,3 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο ολόκληρου του μήνα. Στην Στενή, η ποσότητα νερού που έπεσε αντιστοιχεί σε περίπου 295 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 295 τόνους νερού ανά στρέμμα, αποτυπώνοντας την ένταση των φαινομένων στην περιοχή.
Αναλυτικά οι περιοχές όπου σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το διήμερο 13-14/10:
Τα στοιχεία του Meteo αφορούν το διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου 2026, έως τις 17:40 της Τετάρτης, και προέρχονται από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.
Το διήμερο, στην Στενή Ευβοίας, όπου η μέση βροχόπτωση του Οκτωβρίου είναι 129,6 χιλιοστά, σύμφωνα με τα ιστορικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, μέσα σε μόλις δύο ημέρες καταγράφηκαν 295 χιλιοστά βροχής, δηλαδή ποσότητα σχεδόν 2,3 φορές μεγαλύτερη από τον μέσο όρο ολόκληρου του μήνα. Στην Στενή, η ποσότητα νερού που έπεσε αντιστοιχεί σε περίπου 295 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο ή 295 τόνους νερού ανά στρέμμα, αποτυπώνοντας την ένταση των φαινομένων στην περιοχή.
Αναλυτικά οι περιοχές όπου σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής το διήμερο 13-14/10:
- Στενή Ευβοίας: 295 mm
- Ρόδος: 280 mm
- Σιμωνόπετρα: 271 mm
- Μακρυκάπα Ευβοίας: 267 mm
- Σκόπελος: 259 mm
- Σκιάθος: 237 mm
- Σέττα Ευβοίας: 236 mm
- Γλώσσα Σκοπέλου: 212 mm
Τα στοιχεία του Meteo αφορούν το διήμερο 13 και 14 Οκτωβρίου 2026, έως τις 17:40 της Τετάρτης, και προέρχονται από το δίκτυο των αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών.
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