Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η γαλλική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων περίπου 8.000 προσαγωγές
Η γαλλική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων περίπου 8.000 προσαγωγές
Ανακοινώθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τραυματίστηκαν 937 αστυνομικοί, 248 μαθητές και 149 εκπαιδευτικοί
Η αστυνομία της Γαλλίας έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων περίπου 8.000 προσαγωγές.
Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών μέχρι χθες είχαν προσαχθεί 7.950 άτομα το 85% των οποίων ήταν ανήλικοι. Σε 2.735 περιπτώσεις ασκήθηκαν διώξεις εκ των οποίων οι 2.190 αφορούσαν ανηλίκους,ενώ 26 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων 9 ανηλίκων.
Σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις λυκείων και πανεπιστημίων το γαλλικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το 96% των λυκείων άνοιξε σήμερα Τετάρτη και ότι παραμένουν κλειστά περίπου 200 λύκεια από τα 3700 που υπάρχουν στη Γαλλία.
Ανακοινώθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων τραυματίστηκαν 937 αστυνομικοί, 248 μαθητές και 149 εκπαιδευτικοί.
Ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν λαμβάνοντας το λόγο κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι αναγνώρισε ότι «οι νέοι εκφράζουν δικαιολογημένες ανησυχίες», αλλά εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι ανησυχίες «εκμεταλλεύονται πολιτικά και μετατρέπονται σε αστική βία με απαράδεκτες σκηνές».
Ο Πρόεδρος ζήτησε από την κυβέρνηση «να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις (...) τις επόμενες εβδομάδες», ιδίως όσον αφορά τα σχολικά κτίρια.
Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών μέχρι χθες είχαν προσαχθεί 7.950 άτομα το 85% των οποίων ήταν ανήλικοι. Σε 2.735 περιπτώσεις ασκήθηκαν διώξεις εκ των οποίων οι 2.190 αφορούσαν ανηλίκους,ενώ 26 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων 9 ανηλίκων.
Σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις λυκείων και πανεπιστημίων το γαλλικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το 96% των λυκείων άνοιξε σήμερα Τετάρτη και ότι παραμένουν κλειστά περίπου 200 λύκεια από τα 3700 που υπάρχουν στη Γαλλία.
Près de 8000 personnes placées en garde à vue. → https://t.co/Xf7yeGVwTf https://t.co/abXriZpo6y— Le Figaro (@Le_Figaro) October 14, 2026
Ανακοινώθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων τραυματίστηκαν 937 αστυνομικοί, 248 μαθητές και 149 εκπαιδευτικοί.
Ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν λαμβάνοντας το λόγο κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι αναγνώρισε ότι «οι νέοι εκφράζουν δικαιολογημένες ανησυχίες», αλλά εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι ανησυχίες «εκμεταλλεύονται πολιτικά και μετατρέπονται σε αστική βία με απαράδεκτες σκηνές».
Ο Πρόεδρος ζήτησε από την κυβέρνηση «να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις (...) τις επόμενες εβδομάδες», ιδίως όσον αφορά τα σχολικά κτίρια.
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