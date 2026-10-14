Η γαλλική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων περίπου 8.000 προσαγωγές
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Αστυνομία Καταλήψεις Μαθητές Προσαγωγές

Η γαλλική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων περίπου 8.000 προσαγωγές

Ανακοινώθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων τραυματίστηκαν 937 αστυνομικοί, 248 μαθητές και 149 εκπαιδευτικοί

Η γαλλική αστυνομία έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων περίπου 8.000 προσαγωγές
Η αστυνομία της Γαλλίας έχει πραγματοποιήσει κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων περίπου 8.000 προσαγωγές.

Ειδικότερα όπως ανακοίνωσε σήμερα το γαλλικό υπουργείο Εσωτερικών μέχρι χθες είχαν προσαχθεί 7.950 άτομα το 85% των οποίων ήταν ανήλικοι. Σε 2.735 περιπτώσεις ασκήθηκαν διώξεις εκ των οποίων οι 2.190 αφορούσαν ανηλίκους,ενώ 26 άτομα τέθηκαν υπό κράτηση, συμπεριλαμβανομένων 9 ανηλίκων.

Σε ό,τι αφορά τις καταλήψεις λυκείων και πανεπιστημίων το γαλλικό υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε ότι το 96% των λυκείων άνοιξε σήμερα Τετάρτη και ότι παραμένουν κλειστά περίπου 200 λύκεια από τα 3700 που υπάρχουν στη Γαλλία.



Ανακοινώθηκε επίσης ότι κατά τη διάρκεια των μαθητικών κινητοποιήσεων τραυματίστηκαν 937 αστυνομικοί, 248 μαθητές και 149 εκπαιδευτικοί.

Ο πρόεδρος της χώρας Εμμανουέλ Μακρόν λαμβάνοντας το λόγο κατά τη σημερινή συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στο Παρίσι αναγνώρισε ότι «οι νέοι εκφράζουν δικαιολογημένες ανησυχίες», αλλά εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι αυτές οι ανησυχίες «εκμεταλλεύονται πολιτικά και μετατρέπονται σε αστική βία με απαράδεκτες σκηνές».

Ο Πρόεδρος ζήτησε από την κυβέρνηση «να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις (...) τις επόμενες εβδομάδες», ιδίως όσον αφορά τα σχολικά κτίρια.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης