Η Λούρδη έγινε 30: Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο, ο δεσμός μας είναι βιβλικός, γράφει η Μαντόνα για την κόρη της
Η Λούρδη έγινε 30: Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο, ο δεσμός μας είναι βιβλικός, γράφει η Μαντόνα για την κόρη της
Η τραγουδίστρια περιέγραψε τις δύσκολες συνθήκες της γέννησης της κόρης της και εξέφρασε δημόσια την αγάπη της
Μια συγκινητική ανάρτηση για τα 30ά γενέθλια της κόρης της, Λούρδης Λεόν, έκανε η Μαντόνα, αναφερόμενη στις δύσκολες συνθήκες της γέννησής της και στον ιδιαίτερο δεσμό που τις ενώνει.
Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις στιγμές που έζησε κατά τον τοκετό, όταν, έπειτα από 18 ώρες και καθώς οι καρδιακοί παλμοί του μωρού επιβραδύνονταν, χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα καισαρική τομή. Παράλληλα, περιέγραψε το σκηνικό έξω από το νοσοκομείο, όπου είχαν συγκεντρωθεί τηλεοπτικά συνεργεία και πετούσαν ελικόπτερα.
Η Μαντόνα χαρακτήρισε τον δεσμό της με τη Λούρδη «βιβλικό», παρομοιάζοντας τη σχέση τους με τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κλείνοντας την ανάρτησή της, παρότρυνε την κόρη της να μην ξεχάσει ποτέ ποια είναι και να συνεχίσει να ονειρεύεται.
Η ανάρτηση της Μαντόνα
Όπως έγραψε η Μαντόνα στο Instagram: «Χρόνια πολλά, Λολίτα μου! Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο. Ένα πυρετώδες όνειρο. Ένα όνειρο που λέγεται ζωή. Αν προσπαθούσα να τα γράψω όλα, θα έκλαιγα ένα ποτάμι από δάκρυα. Το πιγούνι σου ήταν στραμμένο προς τα πάνω μέσα στον γεννητικό μου σωλήνα. Έπειτα από 18 ώρες τοκετού, και καθώς οι χτύποι της καρδιάς σου επιβραδύνονταν, η επείγουσα καισαρική τομή ήταν η μόνη επιλογή».
Στη συνέχεια του κειμένου, η διάσημη τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Ανέφερα ότι ελικόπτερα και τηλεοπτικά συνεργεία πετούσαν πάνω από τα κεφάλια μας, ενώ βρισκόμασταν στον τελευταίο όροφο ενός νοσοκομείου στο ανατολικό Λος Άντζελες; Η γέννησή σου ήταν δραματική. Όπως και οι ζωές μας. Ο δεσμός μας είναι βιβλικός. Όταν ζητώ από τον Θεό να μου τον εξηγήσει, μου απαντά: ''Κοίταξε στον καθρέφτη! Είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος''. Μην ξεχάσεις ποτέ ποια είσαι, μικρό μου αστέρι, που λάμπεις πιο φωτεινά από όλα τα αστέρια του ουρανού. Μην ξεχάσεις ποτέ πώς να ονειρεύεσαι, πεταλούδα μου. Μην ξεχάσεις ποτέ από πού προέρχεσαι. Από την αγάπη».
Η τραγουδίστρια θυμήθηκε τις στιγμές που έζησε κατά τον τοκετό, όταν, έπειτα από 18 ώρες και καθώς οι καρδιακοί παλμοί του μωρού επιβραδύνονταν, χρειάστηκε να υποβληθεί σε επείγουσα καισαρική τομή. Παράλληλα, περιέγραψε το σκηνικό έξω από το νοσοκομείο, όπου είχαν συγκεντρωθεί τηλεοπτικά συνεργεία και πετούσαν ελικόπτερα.
Η Μαντόνα χαρακτήρισε τον δεσμό της με τη Λούρδη «βιβλικό», παρομοιάζοντας τη σχέση τους με τις δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Κλείνοντας την ανάρτησή της, παρότρυνε την κόρη της να μην ξεχάσει ποτέ ποια είναι και να συνεχίσει να ονειρεύεται.
Η ανάρτηση της Μαντόνα
Όπως έγραψε η Μαντόνα στο Instagram: «Χρόνια πολλά, Λολίτα μου! Ήρθες σε μένα μέσα από ένα όνειρο. Ένα πυρετώδες όνειρο. Ένα όνειρο που λέγεται ζωή. Αν προσπαθούσα να τα γράψω όλα, θα έκλαιγα ένα ποτάμι από δάκρυα. Το πιγούνι σου ήταν στραμμένο προς τα πάνω μέσα στον γεννητικό μου σωλήνα. Έπειτα από 18 ώρες τοκετού, και καθώς οι χτύποι της καρδιάς σου επιβραδύνονταν, η επείγουσα καισαρική τομή ήταν η μόνη επιλογή».
Στη συνέχεια του κειμένου, η διάσημη τραγουδίστρια ανέφερε ότι: «Ανέφερα ότι ελικόπτερα και τηλεοπτικά συνεργεία πετούσαν πάνω από τα κεφάλια μας, ενώ βρισκόμασταν στον τελευταίο όροφο ενός νοσοκομείου στο ανατολικό Λος Άντζελες; Η γέννησή σου ήταν δραματική. Όπως και οι ζωές μας. Ο δεσμός μας είναι βιβλικός. Όταν ζητώ από τον Θεό να μου τον εξηγήσει, μου απαντά: ''Κοίταξε στον καθρέφτη! Είστε οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος''. Μην ξεχάσεις ποτέ ποια είσαι, μικρό μου αστέρι, που λάμπεις πιο φωτεινά από όλα τα αστέρια του ουρανού. Μην ξεχάσεις ποτέ πώς να ονειρεύεσαι, πεταλούδα μου. Μην ξεχάσεις ποτέ από πού προέρχεσαι. Από την αγάπη».
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