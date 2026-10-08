Ο οίκος Miu Miu λέει αντίο στο clean girl μανικιούρ

Το βερνίκι μπαίνει επίτηδες άτσαλα και η νέα τάση θέλει τα νύχια μας λίγο πιο messy.

Η τάση του clean girl είχε για αρκετό καιρό ξεκάθαρο dress code. Minimal μανικιούρ, άψογα περιποιημένα νύχια, sleek χτενίσματα και κάθε λεπτομέρεια φροντισμένη στην εντέλεια. Αυτό μέχρι τώρα, γιατί όπως φαίνεται ο οίκος Miu Miu αποφάσισε πως οι νέες τάσεις κινούνται προς την ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.





Στη νέα του συλλογή, η επιμελημένη ατέλεια γίνεται μέρος του beauty look, με το μανικιούρ να αποκτά μια πιο αυθόρμητη και παιχνιδιάρικη διάθεση. Ο κόκκινος τόνος εφαρμόστηκε σκόπιμα χωρίς την ακρίβεια που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στις polished εμφανίσεις των τελευταίων σεζόν. Σε ορισμένα νύχια το χρώμα ξεφεύγει προς τα πετσάκια και τα δάχτυλα, δημιουργώντας την εντύπωση ότι το βερνίκι μπήκε βιαστικά, λίγο πριν φύγουμε από το σπίτι.

08.10.2026, 11:21