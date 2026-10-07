Christa Pike: Συνήλθε μετά τις δύο αποτυχημένες θανατηφορές ενέσεις

Η Christa Pike, η γυναίκα από το Τενεσί που επέζησε από απόπειρα εκτέλεσης την περασμένη εβδομάδα, έχει πλέον τις αισθήσεις της, μιλά και συνεχίζει να λαμβάνει ιατρική φροντίδα, σε μια εξέλιξη που οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν «άνευ προηγουμένου».Σε ανακοίνωσή τους την Τρίτη, 6 Οκτωβρίου, οι συνήγοροι της γυναίκας ανέφεραν ότι η κρατούμενη παραμένει με χειροπέδες και δεμένη με αλυσίδες, παρά τα σοβαρά τραύματα που υπέστη στα χέρια της, όταν δύο ενέσεις πεντοβαρβιτάλης, του φαρμάκου που χρησιμοποιήθηκε για την εκτέλεσή της, δεν κατάφεραν να της προκαλέσουν τον θάνατο.Οι δικηγόροι της σημειώνουν ότι η πρόγνωση για την υγεία της παραμένει ασαφής. «Το λιγότερο που περιμένουμε είναι μια μακρά περίοδος ανάρρωσης», ανέφεραν οι δικηγόροι Randy Spivey και Kelly Gleason, σημειώνουν σε ρεπορτάζ τους μεγάλα ενημερωτικά μέσα. «Είμαστε εξαιρετικά ευγνώμονες στους διασώστες και στην ιατρική ομάδα του νοσοκομείου, οι οποίοι αντιμετώπισαν την Christa ως άνθρωπο και της προσέφεραν εξαιρετική φροντίδα. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε τους χιλιάδες ανθρώπους από όλο τον κόσμο που έστειλαν μηνύματα, προσφέροντας προσευχές και τη στήριξή τους στην Christa».