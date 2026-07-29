Ματίνα Αποστόλου: Νιώθω ως υποχρέωση να γράφω γυναικεία

Ησυγγραφέας και βιβλιοφιλικό internet sensation before it was cool Ματίνα Αποστόλου γεννήθηκε στην Άρτα. Μεγάλωσε στη δεκαετία που όλοι μοιάζει να νοσταλγούμε σήμερα, τα 80s, και σπούδασε χημικός μηχανικός. Το 2019 τράβηξε πολλά βλέμματα προς το μέρος της στα social media μιλώντας για βιβλία μέσα από τον λογαριασμό Intellectual Thighs / «Μπούτια και Διανόηση». Την γνώρισα μέσα από το instagram, όχι τόσο εξαιτίας των βιβλίων που ξεχώριζε και πρότεινε, όσο για τον τρόπο που το έκανε και, κυρίως, για τον τρόπο που μίλαγε για τα πράγματα, την ισότητα, τη ματαιοδοξία, το γυναικείο ζήτημα, την pop κουλτούρα, με αυτή τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στο κρατάω μία ρομφαία και κρίνω, και την ειλικρίνεια του ανθρώπου που παλεύει με τις λέξεις είτε για να ζήσει, είτε επειδή δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Δίκαια, κέρδισε φανατικούς ακόλουθους με τον τρόπο με τον οποίο εντόπιζε τον κρυμμένο μισογυνισμό, με το χιούμορ και τον αυτοσαρκασμό της. Το 2022 η Ματίνα Αποστόλου εντυπωσίασε με το πρώτο της βιβλίο, Σωματίδια (εκδ. Ποταμός). Και λίγους μήνες πριν, την άνοιξη του 2026, επέστρεψε με το δεύτερο βιβλίο της, Ρίζες (εκδ. Ίκαρος), σε όσα μας διαμορφώνουν: την οικογένεια, τη μνήμη, το πένθος, τις γυναικείες φωνές που προηγούνται από τη δική μας.