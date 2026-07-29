Όχι δεν είναι ΑΙ: Η Zendaya έπαιζε ποδόσφαιρο πριν γίνει ηθοποιός

Πριν γίνει ηθοποιός, η Zendaya φαίνεται πως δοκίμασε τις δυνάμεις της στον αθλητισμό και όπως αποκαλύπτουν φωτογραφίες από την παιδική της ηλικία, που κυκλοφόρησαν στα social media έπαιζε και ποδόσφαιρο. Τη βλέπουμε να παίζει φορώντας ποδοσφαιρική στολή και παπούτσια, ενώ δείχνει πολύ αφοσιωμένη στο παιχνίδι της.Σύμφωνα με τις πληροφορίες αρχικά ξεκίνησε αρχικά παίζοντας μπάσκετ, που ήταν και το αγαπημένο άθλημα του πατέρα της, αλλά τελικά έχασε το ενδιαφέρον της και στράφηκε στο ποδόσφαιρο.