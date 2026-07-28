Σαμάνθα Μόρτον: Ήταν η πρώτη, μετά τον Χιθ Λέτζερ, που απόλαυσε αυτή την τιμή για την ερμηνεία της Κίρκης
Σαμάνθα Μόρτον: Ήταν η πρώτη, μετά τον Χιθ Λέτζερ, που απόλαυσε αυτή την τιμή για την ερμηνεία της Κίρκης
Στην «Οδύσσεια» του Νόλαν
Μια από τις πλέον αξιομνημόνευτες ερμηνείες στην «Οδύσσεια» του Christopher Nolan είναι της Κίρκης, από την Samantha Morton, στη σκηνή όπου μεταμορφώνει τους συντρόφους του Οδυσσέα σε γουρούνια. Η 49χρονη Βρετανίδα ηθοποιός σε μια νέα συνέντευξή της στους Los Angeles Times είπε ότι έβαλε τα κλάματα όταν έμαθε ότι ο Nolan ήθελε να τη συναντήσει για τη δική του κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους, που την έκανε, τον Ιανουάριο του 2025, να πετάξει στο Λος Άντζελες.
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