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700 δολάρια για ένα ράντζο, σε ένα διαμέρισμα που μοιράζονται 30 ενήλικες: Η στεγαστική κρίση στην ακραία μορφή της
MARIE CLAIRE

700 δολάρια για ένα ράντζο, σε ένα διαμέρισμα που μοιράζονται 30 ενήλικες: Η στεγαστική κρίση στην ακραία μορφή της

Μια δημοσιογράφος δοκίμασε αυτή την επιλογή της σχετικά οικονομικής αλλά σίγουρα όχι ποιοτικής διαμονής στο Σαν Φρανσίσκο

700 δολάρια για ένα ράντζο, σε ένα διαμέρισμα που μοιράζονται 30 ενήλικες: Η στεγαστική κρίση στην ακραία μορφή της
Η στεγαστική κρίση έχει οδηγήσει σε εξωφρενικές τιμές σε μικροσκοπικά και παλιά σπίτια σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πρόβλημα έφτασε στα άκρα στο ούτως ή άλλως ακριβό Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια, όπου μια εταιρεία, η Brownstone Shared Housing, νοικιάζει ράντζα σε κοινόχρηστο διαμέρισμα, έναντι 700 δολαρίων τον μήνα.

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