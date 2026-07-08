700 δολάρια για ένα ράντζο, σε ένα διαμέρισμα που μοιράζονται 30 ενήλικες: Η στεγαστική κρίση στην ακραία μορφή της

Η στεγαστική κρίση έχει οδηγήσει σε εξωφρενικές τιμές σε μικροσκοπικά και παλιά σπίτια σε όλο τον κόσμο. Αυτό το πρόβλημα έφτασε στα άκρα στο ούτως ή άλλως ακριβό Σαν Φρανσίσκο, στην Καλιφόρνια, όπου μια εταιρεία, η Brownstone Shared Housing, νοικιάζει ράντζα σε κοινόχρηστο διαμέρισμα, έναντι 700 δολαρίων τον μήνα.