Μεταθανάτια χάρη στη Ρουθ Έλις 71 χρόνια μετά τον απαγχονισμό της, ο Βασιλιάς Κάρολος αναγνώρισε μια «βαθιά αδικία»

Στη δίκη της, ο δικαστής είχε ζητήσει από τους ενόρκους να αγνοήσουν την κακοποίηση ως μέσο υπεράσπισης και αυτό αρκούσε για να βγάλουν την καταδικαστική απόφαση σε θάνατο μέσα σε μόλις 20 λεπτά