Η Τίλντα Σουίντον χέρι χέρι με την κόρη της Όνορ σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι
Η Τίλντα Σουίντον χέρι χέρι με την κόρη της Όνορ σε επίδειξη μόδας στο Παρίσι
Οι δύο γυναίκες παρακολούθησαν το σόου του οίκου Chanel στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής
Μια κοινή εμφάνιση πραγματοποίησαν η Τίλντα Σουίντον και η κόρη της, Όνορ Σουίντον Μπερν, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι, με τις δύο γυναίκες να περπατούν χέρι χέρι πηγαίνοντας στο σόου του οίκου Chanel.
Μητέρα και κόρη τράβηξαν τα βλέμματα με τα κομψά look τους. Η 65χρονη Σκοτσέζα ηθοποιός επέλεξε ένα μίντι φόρεμα σε κόκκινο και μαύρο καρό, το οποίο συνδύασε με μπεζ ψηλοτάκουνα, χρυσό κολιέ με charms και στρογγυλά γυαλιά ηλίου.
Η 27χρονη Όνορ, από την άλλη πλευρά, υιοθέτησε ένα πιο μίνιμαλ αλλά εξίσου εντυπωσιακό σύνολο, φορώντας μαύρο bomber jacket και pencil φούστα με φερμουάρ, τα οποία συνδύασε με απλό μαύρο τοπ, ένα clutch και ψηλοτάκουνα.
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Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Μητέρα και κόρη τράβηξαν τα βλέμματα με τα κομψά look τους. Η 65χρονη Σκοτσέζα ηθοποιός επέλεξε ένα μίντι φόρεμα σε κόκκινο και μαύρο καρό, το οποίο συνδύασε με μπεζ ψηλοτάκουνα, χρυσό κολιέ με charms και στρογγυλά γυαλιά ηλίου.
Η 27χρονη Όνορ, από την άλλη πλευρά, υιοθέτησε ένα πιο μίνιμαλ αλλά εξίσου εντυπωσιακό σύνολο, φορώντας μαύρο bomber jacket και pencil φούστα με φερμουάρ, τα οποία συνδύασε με απλό μαύρο τοπ, ένα clutch και ψηλοτάκουνα.
Δείτε βίντεο
Η Σουίντον έχει αποκτήσει την Όνορ και τον δίδυμο αδελφό της, Ξαβιέ, με τον Σκοτσέζο καλλιτέχνη και θεατρικό συγγραφέα Τζον Μπερν, με τον οποίο διατηρεί μέχρι σήμερα άριστες σχέσεις, παρά τον χωρισμό τους το 2005.
@voguefrance #TildaSwinton est apparue aux côtés de sa fille, #HonorSwintonByrne, lors du défilé haute couture automne-hiver 2026-2027 de @ChanelOfficial. #pfw ♬ som original - AMY
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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