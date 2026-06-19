Το σέξι ballerina look της Rosalía στη Νέα Υόρκη
Το σέξι ballerina look της Rosalía στη Νέα Υόρκη
Ο στυλίστας της, Jose Carayol, συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια Yasmina από το Λονδίνο για τη δημιουργία ενός μοναδικού μίνι φορέματος με χαμηλή μέση.
Ο στυλίστας της, Jose Carayol, συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια Yasmina από το Λονδίνο για τη δημιουργία ενός μοναδικού μίνι φορέματος με χαμηλή μέση.
Λιγότερο από ένα 24ωρο πριν από τη δεύτερη sold-out εμφάνισή της στο Madison Square Garden, η Rosalía εμφανίστηκε με στυλ στους δρόμους της Νέας Υόρκης. Ο στυλίστας της, Jose Carayol , ο δημιουργικός συνεργάτης πίσω και από τα σκηνικά της looks, συνεργάστηκε με τη σχεδιάστρια Yasmina από το Λονδίνο για τη δημιουργία ενός μοναδικού μίνι φορέματος με χαμηλή μέση.
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