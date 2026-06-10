Ναόμι Γουότς: Η αδημοσίευτη φωτογραφία του γάμου της και η παράξενη λεπτομέρεια της ανθοδέσμης

Ήταν τον Ιούνιο του 2023, όταν η Naomi Watts και ο Billy Crudup επισημοποίησαν τη σχέση τους σε δημαρχείο της Νέας Υόρκης – θα ακολουθούσε ένας δεύτερος γάμος, στο Μεξικό, την επόμενη χρονιά.