Ναόμι Γουότς: Η αδημοσίευτη φωτογραφία του γάμου της και η παράξενη λεπτομέρεια της ανθοδέσμης
Ναόμι Γουότς: Η αδημοσίευτη φωτογραφία του γάμου της και η παράξενη λεπτομέρεια της ανθοδέσμης
Με αφορμή την τρίτη επέτειο
Ήταν τον Ιούνιο του 2023, όταν η Naomi Watts και ο Billy Crudup επισημοποίησαν τη σχέση τους σε δημαρχείο της Νέας Υόρκης – θα ακολουθούσε ένας δεύτερος γάμος, στο Μεξικό, την επόμενη χρονιά.
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