Πέντε λόγοι που δεν παραλείπω ποτέ να εφαρμόσω έναν ορό βιταμίνης C το πρωί
Πέντε λόγοι που δεν παραλείπω ποτέ να εφαρμόσω έναν ορό βιταμίνης C το πρωί
Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα αντιοξειδωτικά συστατικά που συμβάλλουν στη λάμψη, στον ομοιόμορφο τόνο της επιδερμίδας και διορθώνουν τις δυσχρωμίες.
Είναι γεγονός: ανά διαστήματα βγαίνει στο προσκήνιο του skincare ένα νέο συστατικό που υπόσχεται να κάνει θαύματα στην επιδερμίδα μας. Και ενώ κάποια όντως τη μεταμορφώνουν, η κλασική βιταμίνη C συνεχίζει εδώ και πολύ καιρό να διατηρεί τη σταθερή θέση της στην καθημερινή μου ρουτίνα περιποίησης.
Οι λόγοι που την αγαπώ τόσο και φροντίζω να τη χρησιμοποιώ κάθε πρωί;
Λόγος 1: Το δέρμα μας εκτίθεται σε καθημερινή βάση στο νέφος, τη ρύπανση και το μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες γύρω μας, γεγονός που προκαλεί φθορές στα κύτταρα. Η βιταμίνη C λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας ενάντια στις επιθέσεις που δέχεται η επιδερμίδα από το περιβάλλον
Οι λόγοι που την αγαπώ τόσο και φροντίζω να τη χρησιμοποιώ κάθε πρωί;
Λόγος 1: Το δέρμα μας εκτίθεται σε καθημερινή βάση στο νέφος, τη ρύπανση και το μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες γύρω μας, γεγονός που προκαλεί φθορές στα κύτταρα. Η βιταμίνη C λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας ενάντια στις επιθέσεις που δέχεται η επιδερμίδα από το περιβάλλον
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