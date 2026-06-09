Πέντε λόγοι που δεν παραλείπω ποτέ να εφαρμόσω έναν ορό βιταμίνης C το πρωί

Είναι γεγονός: ανά διαστήματα βγαίνει στο προσκήνιο του skincare ένα νέο συστατικό που υπόσχεται να κάνει θαύματα στην επιδερμίδα μας. Και ενώ κάποια όντως τη μεταμορφώνουν, η κλασική βιταμίνη C συνεχίζει εδώ και πολύ καιρό να διατηρεί τη σταθερή θέση της στην καθημερινή μου ρουτίνα περιποίησης.Οι λόγοι που την αγαπώ τόσο και φροντίζω να τη χρησιμοποιώ κάθε πρωί;Λόγος 1: Το δέρμα μας εκτίθεται σε καθημερινή βάση στο νέφος, τη ρύπανση και το μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες γύρω μας, γεγονός που προκαλεί φθορές στα κύτταρα. Η βιταμίνη C λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας ενάντια στις επιθέσεις που δέχεται η επιδερμίδα από το περιβάλλον