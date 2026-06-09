Πέντε λόγοι που δεν παραλείπω ποτέ να εφαρμόσω έναν ορό βιταμίνης C το πρωί
MARIE CLAIRE

Πέντε λόγοι που δεν παραλείπω ποτέ να εφαρμόσω έναν ορό βιταμίνης C το πρωί

Πρόκειται για ένα από τα πιο διάσημα αντιοξειδωτικά συστατικά που συμβάλλουν στη λάμψη, στον ομοιόμορφο τόνο της επιδερμίδας και διορθώνουν τις δυσχρωμίες.

Πέντε λόγοι που δεν παραλείπω ποτέ να εφαρμόσω έναν ορό βιταμίνης C το πρωί
Είναι γεγονός: ανά διαστήματα βγαίνει στο προσκήνιο του skincare ένα νέο συστατικό που υπόσχεται να κάνει θαύματα στην επιδερμίδα μας. Και ενώ κάποια όντως τη μεταμορφώνουν, η κλασική βιταμίνη C συνεχίζει εδώ και πολύ καιρό να διατηρεί τη σταθερή θέση της στην καθημερινή μου ρουτίνα περιποίησης.

 
 
Οι λόγοι που την αγαπώ τόσο και φροντίζω να τη χρησιμοποιώ κάθε πρωί;

Λόγος 1: Το δέρμα μας εκτίθεται σε καθημερινή βάση στο νέφος, τη ρύπανση και το μπλε φως που εκπέμπουν οι οθόνες γύρω μας, γεγονός που προκαλεί φθορές στα κύτταρα. Η βιταμίνη C λειτουργεί σαν ασπίδα προστασίας ενάντια στις επιθέσεις που δέχεται η επιδερμίδα από το περιβάλλον
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