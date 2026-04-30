Το πιο συχνό λάθος με το αντηλιακό που κάνουμε σχεδόν όλοι

Ο απλός κανόνας που μας λύνει τα χέρια στην καθημερινότητα.



Γνωρίζουμε καλά ότι η αντηλιακή προστασία είναι απαραίτητη κάθε μέρα, όμως συχνά μπερδευόμαστε με το πόση ποσότητα είναι αρκετή για να προστατεύσουμε σωστά την επιδερμίδα στο πρόσωπό μας. Είτε επιλέγουμε να βαφόμαστε είτε όχι, το αντηλιακό παραμένει βασικό κομμάτι της ρουτίνας μας και χρειάζεται να το χρησιμοποιούμε σωστά για να έχει αποτέλεσμα.





Ένας εύκολος τρόπος για να υπολογίσουμε την ιδανική ποσότητα είναι ο γνωστός κανόνας των δύο δαχτύλων. Απλώνουμε το προϊόν κατά μήκος του δείκτη και του μεσαίου δαχτύλου μας και αυτή η ποσότητα αρκεί για να καλύψει ομοιόμορφα όλο το πρόσωπο. Σε πιο πρακτικούς όρους, μιλάμε περίπου για μισό κουταλάκι του γλυκού.

30.04.2026, 17:30