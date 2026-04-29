Verity: Η Anne Hathaway στοιχειώνει την Dakota Johnson

Το πρώτο trailer για το Verity κυκλοφόρησε πριν από λίγες ώρες και ήδη δημιουργεί μια ανατριχιαστική ατμόσφαιρα, με την Anne Hathaway να «στοιχειώνει» την Dakota Johnson σε μια από τις πιο σκοτεινές ιστορίες της Colleen Hoover.Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο best seller του 2018 και σηματοδοτεί μια σαφή στροφή από το ρομαντικό ύφος που είδαμε σε άλλες μεταφορές της συγγραφέα, όπως τα It Ends With Us, Regretting You και Reminders of Him. Αυτή τη φορά, η ιστορία κινείται ξεκάθαρα στον χώρο του ψυχολογικού θρίλερ.Στο Verity, η Dakota Johnson υποδύεται τη Lowen Ashleigh, μια συγγραφέα που αναλαμβάνει να ολοκληρώσει τη δημοφιλή σειρά βιβλίων της διάσημης Verity Crawford, την οποία ενσαρκώνει η Anne Hathaway. Έπειτα από ένα ατύχημα, η Verity δεν είναι σε θέση να συνεχίσει τη συγγραφή, και ο σύζυγός της, Jeremy (Josh Hartnett), προσλαμβάνει τη Lowen για να ολοκληρώσει το έργο της. Ωστόσο, η παραμονή της Lowen στο σπίτι της οικογένειας εξελίσσεται σε έναν εφιάλτη. Το trailer ξεκινά με μια φαινομενικά ήσυχη σκηνή μέσα στο σπίτι, πριν πάρει μια απόκοσμη τροπή. Ο Jeremy μεταμορφώνεται ξαφνικά στη Verity δίνοντας το στίγμα της ψυχολογικής έντασης που θα ακολουθήσει. Καθώς η Lowen ανακαλύπτει ένα χειρόγραφο της Verity, έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις που αλλάζουν όσα πίστευε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Το μυστήριο γύρω από την ψυχική κατάσταση της Verity και το πώς αυτή επηρεάζει τη νέα συγγραφέα αποτελεί τον βασικό άξονα της ταινίας.