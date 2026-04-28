Βιέννη: Άντρας ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift

Ένας 21χρονος άνδρας από την Αυστρία ομολόγησε ότι σχεδίαζε επίθεση σε συναυλία της Taylor Swift τον Αύγουστο του 2024.





Ο άντρας, που έγινε γνωστός ως Beran A, παραδέχτηκε επίσης ότι είναι μέλος τρομοκρατικής οργάνωσης, αλλά αρνήθηκε τις υπόλοιπες κατηγορίες που περιελάμβαναν μεταξύ άλλων επίθεση στη Μέκκα της Σαουδικής Αραβίας.





Ο κατηγορούμενος δικάζεται μαζί με έναν ακόμη 21χρονο, τον Arda K., ο οποίος φέρεται να ήταν μέλος του ίδιου τρομοκρατικού πυρήνα. Οι δύο άνδρες κατηγορούνται ότι σχεδίαζαν επιθέσεις όχι μόνο στην Αυστρία, αλλά και σε πόλεις όπως η Κωνσταντινούπολη και το Ντουμπάι.



Η συνήγορος υπεράσπισης του βασικού κατηγορούμενου, Anna Mair, δήλωσε στο δικαστήριο: «Ο πελάτης μου προκάλεσε φόβο και πανικό σε πολλούς ανθρώπους και θα λογοδοτήσει γι’ αυτό. Όμως, παρακαλώ δείτε πέρα από τους τίτλους».





Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, ο Beran A. είχε αρχίσει να οργανώνει την επίθεση τουλάχιστον από τον Ιούλιο του 2024 και συνελήφθη στις 7 Αυγούστου, μία ημέρα πριν από την προγραμματισμένη συναυλία. Κατηγορείται ότι είχε δηλώσει πίστη στο Ισλαμικό Κράτος, ότι διέδιδε προπαγανδιστικό περιεχόμενο στο διαδίκτυο, ενώ φέρεται να είχε κατασκευάσει εκρηκτικά και να προσπαθούσε να προμηθευτεί όπλα παράνομα.



Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr