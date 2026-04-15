Η Έμιλυ στην Ελλάδα: Η αγαπημένη σειρά ξεκινά γυρίσματα στην Ελλάδα

To Emily in Paris ετοιμάζεται να επιστρέψει με νέα σεζόν και αυτή τη φορά το σκηνικό αλλάζει, με την Ελλάδα να μπαίνει δυναμικά στον χάρτη των τοποθεσιών που έχει γυριστεί η σειρά.Τα γυρίσματα του έκτου κύκλου αναμένεται να ξεκινήσουν τον Μάιο, με επιβεβαιωμένους προορισμούς την Ελλάδα και το Μονακό, συνεχίζοντας το ευρωπαϊκό ταξίδι μιας από τις πιο επιτυχημένες σειρές του Netflix.Η σειρά, που ακολουθεί την Emily Cooper (Lily Collins), έχει ήδη περάσει από πόλεις όπως το Παρίσι, το Σεν Τροπέ, το Μεζέβ, τη Ρώμη και τη Βενετία. Στο φινάλε της πέμπτης σεζόν, ο Gabriel (Lucas Bravo) προσκαλεί την Emily στην Ελλάδα μέσω μιας καρτ ποστάλ, ανοίγοντας τον δρόμο για το νέο κεφάλαιο της ιστορίας τους. Αν και δεν έχουν ανακοινωθεί επίσημα όλες οι τοποθεσίες, οι φήμες θέλουν τα γυρίσματα να πραγματοποιούνται σε μερικά από τα πιο εμβληματικά νησιά του Αιγαίου. Η Μύκονος και η Σαντορίνη θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν τις εξελίξεις, αν και στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται και η Πάρος.