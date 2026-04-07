Ράμερ Γουίλις: Η απάντησή της σε όσους σχολιάζουν το ότι θηλάζει ακόμα την τριών ετών κόρη της

Η Rumer Willis, κόρη των Bruce Willis και Demi Moore, δεν αφήνει κανέναν να την επηρεάσει όταν πρόκειται για τη μητρότητα. Η 37χρονη ηθοποιός και μητέρα της σχεδόν τριών ετών, Louetta Isley Thomas Willis, αντιμετώπισε πρόσφατα έντονη κριτική, επειδή θήλασε δημόσια το παιδί της, αλλά δεν άφησε αναπάντητα αυτά τα σχόλια.Δεν είναι η πρώτη φορά που η Willis βρίσκεται στο επίκεντρο σχολίων για τον θηλασμό. Το 2023, είχε μοιραστεί φωτογραφία της να θηλάζει την τεσσάρων μηνών τότε κόρη της στην παραλία, προκαλώντας αρνητικά σχόλια από κάποιους χρήστες των social media που θεώρησαν ότι η στιγμή ήταν πολύ προσωπική για να δημοσιευθεί. Η ηθοποιός απάντησε ξεκάθαρα ότι δεν ντρέπεται για τον θηλασμό και ότι το δικαίωμα κάθε μητέρας να θηλάζει όπου θέλει πρέπει να γίνεται σεβαστό.Τρία χρόνια μετά, η κατάσταση επαναλαμβάνεται. Η Rumer συνεχίζει να θηλάζει την Lou και αντιμετωπίζει ξανά σχόλια, αλλά η στάση της παραμένει σταθερή.Στην πιο πρόσφατη ανάρτησή της στο Instagram δείχνει τον θηλασμό της κόρης της και γράφει πάνω στην εικόνα: «Όταν κάποιος αρχίζει να σχολιάζει τον τρόπο που μεγαλώνω το παιδί μου». Στην λεζάντα προσέθεσε: «Λυπάμαι, αλλά δεν λυπάμαι (Sorry, not sorry)».