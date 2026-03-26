Το lemon yellow είναι το νέο it χρώμα στα νύχια για την άνοιξη του 2026

Φωτεινό, κομψό και πιο εύκολο να φορεθεί απ’ όσο νομίζουμε.



Αν μέχρι τώρα είχαμε αποθηκεύσει στα inspo μας τα butter yellow nails, ήρθε η στιγμή να τα αφήσουμε πίσω. Η νέα απόχρωση που θα βλέπουμε παντού αυτή την άνοιξη και το καλοκαίρι είναι το lemon yellow και ήδη έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος.





Πιο φωτεινό, πιο καθαρό και με αυτή τη φρέσκια διάθεση που θέλουμε όταν ανεβαίνει η θερμοκρασία, το κίτρινο των λεμονιών είναι η απόχρωση που δίνει άμεσα ανανέωση στο μανικιούρ μας. Θυμίζει λουλούδια της άνοιξης, ώριμα λεμόνια και γενικά όλη αυτή την χαλαρή καλοκαιρινή ενέργεια που λατρεύουμε.

26.03.2026, 13:00