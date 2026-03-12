Sex & the City και η Samantha γλυκοκοιτάζει μια τσάντα Birkin στο μαγαζί της Hermès στη Νέα Υόρκη. Πότε μπορεί να την κάνει δική της; «Πέντε χρόνια» της λέει απολύτως φυσικά ο πωλητής. «Για μια τσάντα;!» αναρωτιέται εμβρόντητη η πρωταγωνίστρια. «Δεν είναι τσάντα. Είναι Birkin!», της υπενθυμίζει. (Παρεπιπτόντως, σοκαριστικό για τα σημερινά δεδομένα το γεγονός ότι η τσάντα που ήθελε η Samantha κόστιζε 4000 δολάρια, ενώ τώρα κάνει σχεδόν τα τριπλάσια).Το συγκεκριμένο επεισόδιο βγήκε το 2001, ωστόσο περιγράφει ενίοτε και την σημερινή πραγματικότητα σε ό,τι αφορά την απόκτηση τσαντών Hermès, και ιδιαιτέρως των μοντέλων Birkin και Kelly, που έχουν ονομαστεί προς τιμήν της Jane Birkin και της Grace Kelly αντίστοιχα.Η απόκτηση μιας τσάντας Hermès Birkin ή Kelly έχει πλέον εξελιχθεί σε μια διαδικασία σχεδόν μυθική. Η αίγλη του οίκου, η άριστη ποιότητα και η αυστηρά περιορισμένη παραγωγή τους έχουν μετατρέψει τα συγκεκριμένα κομμάτια σε παγκόσμιο σύμβολο πολυτέλειας. Αυτό όμως που καθιστά την απόκτησή τους τόσο δύσκολη δεν είναι μόνο η υψηλή τιμή. Είναι το σύστημα γύρω από το οποίο έχει δομηθεί η εμπειρία αγοράς το οποίο δεν εξασφαλίζει την απόκτηση των συγκεκριμένων κομματιών ακόμα και για όσους το ζητούμενο ποσό δεν αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα. Το να περάσει κανείς την πόρτα του καταστήματος δεν αρκεί· η διαδικασία είναι ίδια σε όλα τα καταστήματα του οίκου ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου και αυτού στην Αθήνα.Η ενδιαφερόμενη πελάτισσα μπορεί να τηλεφωνήσει για να κλείσει ένα ραντεβού – το γνωστό και ως leather appointment. Εκεί, ένας εξειδικευμένος πωλητής αναλαμβάνει να καταγράψει την επιθυμία της: ποιο μοντέλο, ποιο χρώμα και ποιο μέγεθος τσάντας θα ήθελε να αποκτήσει. Μαζί, εξερευνούν και εναλλακτικές επιλογές, αυξάνοντας έτσι τις πιθανότητες να βρεθεί μια τσάντα που να ταιριάζει στις προτιμήσεις της. Φυσικά, λόγω του περιορισμένου αριθμού παραγωγής των συγκεκριμένων μοντέλων, όλα εξαρτώνται από τη διαθεσιμότητα. Η μπουτίκ καταγράφει το αίτημα -για παράδειγμα μια Birkin 30 σε navy blue με ασημένιο hardware- και ειδοποιεί την πελάτισσα όταν υπάρξει προς διάθεση το αντίστοιχο κομμάτι. Συνήθως, αν περάσουν 3–4 μήνες χωρίς διαθεσιμότητα, η μπουτίκ επικοινωνεί εκ νέου για να επιβεβαιώσει ότι το ενδιαφέρον παραμένει.