Μόνικα Μπελούτσι: Το χρονικό της σχέσης της με τον Τιμ Μπάρτον, που τελείωσε έπειτα από τρία χρόνια
Μόνικα Μπελούτσι: Το χρονικό της σχέσης της με τον Τιμ Μπάρτον, που τελείωσε έπειτα από τρία χρόνια
Ανακοίνωσαν σήμερα τον χωρισμό τους.
Με μια λιτή ανακοίνωση η Monica Bellucci και ο Tim Burton ενημέρωσαν τους θαυμαστές τους για το τέλος της σχέσης τους με μια κοινή δήλωση στα Μέσα το μεσημέρι της Παρασκευής, 18 Σεπτεμβρίου.
«Με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Monica Bellucci και ο Tim Burton αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», αναφέρει η δήλωση.
Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το 2020 όταν εθεάθησαν να φιλιούνται κατά τη διάρκεια βόλτας για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στη Santa Monica της Καλιφόρνια. Παρόλο που το ζευγάρι κράτησε χαμηλό προφίλ τους επόμενους μήνες, η ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σχέση τους σε συνέντευξή της στο Elle France τον Ιούνιο του 2023: «Αυτό που μπορώ να πω είναι πως χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον άντρα, πρώτα απ’ όλα», είχε δηλώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
«Με βαθύ σεβασμό και ειλικρινή φροντίδα ο ένας για τον άλλον, η Monica Bellucci και ο Tim Burton αποφάσισαν να ακολουθήσουν χωριστούς δρόμους», αναφέρει η δήλωση.
Οι φήμες για τη σχέση τους ξεκίνησαν το 2020 όταν εθεάθησαν να φιλιούνται κατά τη διάρκεια βόλτας για την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου στη Santa Monica της Καλιφόρνια. Παρόλο που το ζευγάρι κράτησε χαμηλό προφίλ τους επόμενους μήνες, η ηθοποιός επιβεβαίωσε τη σχέση τους σε συνέντευξή της στο Elle France τον Ιούνιο του 2023: «Αυτό που μπορώ να πω είναι πως χαίρομαι που γνώρισα αυτόν τον άντρα, πρώτα απ’ όλα», είχε δηλώσει.
Διαβάστε περισσότερα στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα