Πώς θα κάνουμε το λευκό να δείχνει πιο πολυτελές σε μια εμφάνιση; Την απάντηση έχει η Λίλι Κόλινς
MARIE CLAIRE

Πώς θα κάνουμε το λευκό να δείχνει πιο πολυτελές σε μια εμφάνιση; Την απάντηση έχει η Λίλι Κόλινς

Με τη νέα της εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης

Πώς θα κάνουμε το λευκό να δείχνει πιο πολυτελές σε μια εμφάνιση; Την απάντηση έχει η Λίλι Κόλινς
Η Lily Collins φλέρταρε έντονα με την ηρωίδα που την έκανε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη μικρή οθόνη, τη fashionable «Emily in Paris», που κάνει τα γυρίσματα του πέμπτου κύκλου, στη νέα δημόσια εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Η ηθοποιός πόζαρε στον φακό με ένα σετ από φούστα και crop top που προτείνει μια πιο glam εκδοχή του λευκού, με την υπογραφή Calvin Klein.

Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης