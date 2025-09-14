Πώς θα κάνουμε το λευκό να δείχνει πιο πολυτελές σε μια εμφάνιση; Την απάντηση έχει η Λίλι Κόλινς
Με τη νέα της εμφάνιση στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης
Η Lily Collins φλέρταρε έντονα με την ηρωίδα που την έκανε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη μικρή οθόνη, τη fashionable «Emily in Paris», που κάνει τα γυρίσματα του πέμπτου κύκλου, στη νέα δημόσια εμφάνισή της στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης. Η ηθοποιός πόζαρε στον φακό με ένα σετ από φούστα και crop top που προτείνει μια πιο glam εκδοχή του λευκού, με την υπογραφή Calvin Klein.
