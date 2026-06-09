Οκτώ beauty αγορές από το The Mall Athens που με έβαλαν σε summer mode
Οκτώ beauty αγορές από το The Mall Athens που με έβαλαν σε summer mode
Όλα όσα χρειάζομαι αυτή την περίοδο για ενυδάτωση, λάμψη και sunkissed μακιγιάζ.
Υπάρχει κάτι στο καλοκαίρι που με κάνει να θέλω να αλλάζω τα πάντα στη beauty ρουτίνα μου. Πιο ανάλαφρες υφές, προϊόντα με τροπικά αρώματα, bronzy αποχρώσεις και skincare που χαρίζει λάμψη και ενυδάτωση μετά από ώρες στον ήλιο. Και κάπως έτσι, μία βόλτα στο The Mall Athens κατέληξε σε οχτώ beauty αγορές που με έβαλαν κατευθείαν σε summer mode.
Το The Mall Athens είναι σταθερά ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς για shopping, ειδικά όταν θέλω να βρω συγκεντρωμένα όλα τα beauty brands που αγαπώ. Από προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ μέχρι αρώματα και summer essentials, πραγματικά βρίσκω πάντα ό,τι χρειάζομαι. Παρακάτω είναι οι αγορές που ξεχώρισα αυτή τη φορά και που ήδη έχουν μπει στο νεσεσέρ και το μπάνιο μου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
Το The Mall Athens είναι σταθερά ένας από τους αγαπημένους μου προορισμούς για shopping, ειδικά όταν θέλω να βρω συγκεντρωμένα όλα τα beauty brands που αγαπώ. Από προϊόντα περιποίησης και μακιγιάζ μέχρι αρώματα και summer essentials, πραγματικά βρίσκω πάντα ό,τι χρειάζομαι. Παρακάτω είναι οι αγορές που ξεχώρισα αυτή τη φορά και που ήδη έχουν μπει στο νεσεσέρ και το μπάνιο μου.
Διαβάστε τη συνέχεια στο marieclaire.gr
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