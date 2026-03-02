H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Ο 16χρονος Όουεν Κούπερ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία των Actor Awards
Ο 16χρονος Όουεν Κούπερ συνεχίζει να σπάει ρεκόρ, έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία των Actor Awards
Ο πρωταγωνιστής του «Adolescence» κατέρριψε το ρεκόρ της Κέιτ Γουίνσλετ και ολοκλήρωσε τη φετινή του σαρωτική πορεία στα μεγάλα βραβεία
Ένα ακόμα ρεκόρ σημείωσε ο 16χρονος Όουεν Κούπερ, καθώς έγινε ο νεότερος νικητής στην ιστορία των Actor Awards στην τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Shrine Auditorium and Expo Hall στο Λος Άντζελες, λίγες ημέρες πριν από την απονομή των Όσκαρ.
Ο Βρετανός ηθοποιός διακρίθηκε στην κατηγορία Εξαιρετικής Ερμηνείας Άνδρα Ηθοποιού σε Τηλεταινία ή Μίνι Σειρά για τον ρόλο του ως Τζέιμι Μίλερ, ενός 13χρονου υπόπτου για φόνο, στη σειρά «Adolescence». Με τη νίκη αυτή κατέρριψε το προηγούμενο ηλικιακό ρεκόρ που κατείχε η Κέιτ Γουίνσλετ, η οποία ήταν 20 ετών όταν κέρδισε το πρώτο της βραβείο για την ταινία «Λογική και Ευαισθησία».
Η διάκριση στα Actor Awards προστίθεται σε μια σειρά σημαντικών επιτυχιών για τον νεαρό ηθοποιό. Τον Σεπτέμβριο, σε ηλικία 15 ετών, έγινε ο νεότερος άνδρας ηθοποιός που τιμήθηκε με Primetime Emmy, λαμβάνοντας το βραβείο Β’ Ανδρικού Ρόλου σε μίνι σειρά ή ανθολογία. Τον Ιανουάριο απέσπασε τη Χρυσή Σφαίρα Β’ Ανδρικού Ρόλου στην τηλεόραση, ενώ προετοιμαζόταν για τις σχολικές του εξετάσεις, καταγράφοντας μία ακόμη ιστορική επίδοση.
