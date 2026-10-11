Το τελεσίγραφο της συντρόφου του Νικ Κάνον: «Αν αποκτήσει άλλο μωρό, εγώ φεύγω, τέλος»
Το τελεσίγραφο της συντρόφου του Νικ Κάνον: «Αν αποκτήσει άλλο μωρό, εγώ φεύγω, τέλος»
Ο ηθοποιός έχει αποκτήσει 12 παιδιά με έξι διαφορετικές γυναίκες - «Δεν έχει άλλο», είπε η Μπρε Τάιζι
Τέλος στη σχέση τους απειλεί να δώσει η σύντροφος του Νικ Κάνον εάν ο ηθοποιός αποκτήσει κι άλλα παιδιά.
Η Μπρε Τάιζι, με την οποία ο Κάνον διατηρεί ανοιχτή σχέση, μιλώντας στο podcast «Lip Service», παρόλο που εξήγησε πως πρόκειται για τον «σύντροφο ζωής της», ξεκαθάρισε πως θέλει να μεγαλώσει άλλο η οικογένειά τους.
«Αν αποκτήσει άλλο μωρό, εγώ φεύγω. Τέλος», δήλωσε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Δεν έχει άλλο».
Παρόλο που η 35χρονη Τάιζι τόνισε ότι η σχέση της με τον 46χρονο Κάνον είναι πολύ καλή και ότι οι δυο τους «ταιριάζουν πολύ», εξέφρασε την ανησυχία της για τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει ο ηθοποιός στον γιο τους, δεδομένου ότι είναι ήδη πατέρας πολλών παιδιών: «Υπάρχουν μόνο τόσες ώρες μέσα στην ημέρα. Υπάρχουν τόσα παιδιά. Τόσα πολλά πράγματα συμβαίνουν. Αν ήδη βρίσκεσαι παντού, πώς στο καλό θα προσθέσεις κι άλλο; Εγώ δεν θέλω να προσθέσω άλλο», δήλωσε.
Αναφερόμενη στα 12 παιδιά που έχει αποκτήσει ο Κάνον με έξι διαφορετικές γυναίκες, τόνισε: «Δεν θα κάνουμε 13».
Ο Κάνον, ωστόσο, τον Μάρτιο του 2025, σε επεισόδιο του podcast «We Playin’ Spades», έδειχνε να διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη: «Απλώς... δεν έχω τελειώσει», είχε πει, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα αποκτούσε ακόμη ένα παιδί είτε με νέα σύντροφο είτε με κάποια από τις μητέρες των παιδιών του, απάντησε: «Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Το αφήνω στα χέρια του Θεού».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Μπρε Τάιζι, με την οποία ο Κάνον διατηρεί ανοιχτή σχέση, μιλώντας στο podcast «Lip Service», παρόλο που εξήγησε πως πρόκειται για τον «σύντροφο ζωής της», ξεκαθάρισε πως θέλει να μεγαλώσει άλλο η οικογένειά τους.
«Αν αποκτήσει άλλο μωρό, εγώ φεύγω. Τέλος», δήλωσε χαρακτηριστικά για να προσθέσει: «Δεν έχει άλλο».
Bre Tiesi threatens to leave Nick Cannon if he fathers another child: ‘We’re not doing 13’ https://t.co/z2wicgnff7— Page Six (@PageSix) October 10, 2026
Παρόλο που η 35χρονη Τάιζι τόνισε ότι η σχέση της με τον 46χρονο Κάνον είναι πολύ καλή και ότι οι δυο τους «ταιριάζουν πολύ», εξέφρασε την ανησυχία της για τον χρόνο που μπορεί να διαθέσει ο ηθοποιός στον γιο τους, δεδομένου ότι είναι ήδη πατέρας πολλών παιδιών: «Υπάρχουν μόνο τόσες ώρες μέσα στην ημέρα. Υπάρχουν τόσα παιδιά. Τόσα πολλά πράγματα συμβαίνουν. Αν ήδη βρίσκεσαι παντού, πώς στο καλό θα προσθέσεις κι άλλο; Εγώ δεν θέλω να προσθέσω άλλο», δήλωσε.
Αναφερόμενη στα 12 παιδιά που έχει αποκτήσει ο Κάνον με έξι διαφορετικές γυναίκες, τόνισε: «Δεν θα κάνουμε 13».
Ο Κάνον, ωστόσο, τον Μάρτιο του 2025, σε επεισόδιο του podcast «We Playin’ Spades», έδειχνε να διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη: «Απλώς... δεν έχω τελειώσει», είχε πει, ενώ όταν ρωτήθηκε αν θα αποκτούσε ακόμη ένα παιδί είτε με νέα σύντροφο είτε με κάποια από τις μητέρες των παιδιών του, απάντησε: «Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Το αφήνω στα χέρια του Θεού».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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