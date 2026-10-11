Το τελεσίγραφο της συντρόφου του Νικ Κάνον: «Αν αποκτήσει άλλο μωρό, εγώ φεύγω, τέλος»

στο podcast «Lip Service», παρόλο που εξήγησε πως πρόκειται για τον «σύντροφο ζωής της»,

σε επεισόδιο του podcast «We Playin’ Spades», έδειχνε να διαφωνεί με τη συγκεκριμένη άποψη:

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