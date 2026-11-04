Ροντ Στιούαρτ: Το αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης στα 81 του ενόψει της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του
Ροντ Στιούαρτ: Το αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης στα 81 του ενόψει της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του
Μακάρι να μπορούσα να συγκρατηθώ στο ποτό, αλλά μου αρέσει να πίνω κρασί με το βραδινό μου, δήλωσε ο τραγουδιστής
Το αυστηρό πρόγραμμα διατροφής και άσκησης που ακολουθεί, προκειμένου να παραμείνει σε καλή φυσική κατάσταση ενόψει της αποχαιρετιστήριας περιοδείας του το 2027, αποκάλυψε ο Ροντ Στιούαρτ.
Ο 81χρονος τραγουδιστής αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τους προηγούμενους μήνες, υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά τον Αύγουστο και αναγκάστηκε να ακυρώσει τις υπόλοιπες προγραμματισμένες συναυλίες του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun» παραδέχτηκε ότι η σύζυγός του, Πένι Λάνκαστερ προσπαθεί να τον πείσει να περιορίσει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση αλκοόλ.
Ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε μια «προγραμματισμένη επέμβαση τοποθέτησης στεντ στις στεφανιαίες αρτηρίες», λίγους μήνες μετά το περιστατικό σε συναυλία του στη Γιούτα, όταν χρειάστηκε να διακόψει προσωρινά την εμφάνισή του και να χρησιμοποιήσει μάσκα οξυγόνου, καθώς παραλίγο να λιποθυμήσει επί σκηνής.
Στις νέες δηλώσεις του, ο Στιούαρτ εξήγησε ότι το περιστατικό στη Γιούτα συνέβη επειδή είχε βρογχίτιδα και ταυτόχρονα τραγουδούσε σε μεγάλο υψόμετρο. Όπως εξήγησε, πλέον γνωρίζει ότι σε ανάλογες συνθήκες πρέπει να προσαρμόζει τη σειρά των τραγουδιών του και να αποφεύγει να ξεκινά με διαδοχικά κομμάτια που απαιτούν έντονη κίνηση. «Αν εμφανίζομαι σε μεγάλο υψόμετρο, πρέπει να ξεκινάω με ένα τραγούδι μεσαίου ρυθμού και ένα αργό και μετά να περνάω σε ένα γρήγορο. Όχι με τρία συνεχόμενα, ενώ χοροπηδάω στη σκηνή» ανέφερε.
Για να προστατεύεται από κρυολογήματα και γρίπη, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχει υιοθετήσει μια ασυνήθιστη συνήθεια: φορά λευκά γάντια όταν βγαίνει έξω, όπως έκανε ο Μάικλ Τζάκσον. Επιπλέον, έχει περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με τα χρόνια που εμφανιζόταν με τους Faces, όταν, όπως θυμήθηκε, έπιναν πολύ πριν ανέβουν στη σκηνή. «Τώρα, όταν ανεβαίνω στη σκηνή, είμαι εντελώς νηφάλιος και πίνω ένα ρούμι με κόκα κόλα μετά το τρίτο τραγούδι περίπου» είπε.
Ωστόσο, η Πένι Λάνκαστερ θα ήθελε να τον δει να περιορίζει ακόμη περισσότερο το ποτό. «Μακάρι να μπορούσα να συγκρατηθώ στο ποτό, αλλά μου αρέσει να πίνω κρασί με το βραδινό μου» παραδέχτηκε ο Στιούαρτ και συμπλήρωσε: «Η Πένι λέει: “Πρέπει να το περιορίσεις, αγάπη μου”. Πίνω μόνο δύο ποτήρια. Αλλά μετά, μερικές φορές, αρχίζω τα apple martini και μπορώ να πιω αρκετά από αυτά».
Η προετοιμασία του πριν από κάθε συναυλία περιλαμβάνει μία ώρα γυμναστικής, με διατάσεις, ποδήλατο, μασάζ και ασκήσεις προθέρμανσης της φωνής. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και στο σπίτι, όπου γυμνάζεται τρεις φορές την εβδομάδα, κάνοντας ποδήλατο για περίπου 1,6 χιλιόμετρα, κυρίως σε ανηφορικές διαδρομές, ενώ κολυμπά συστηματικά.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, την τεχνική της υποβρύχιας κολύμβησης την έμαθε από τον Φρανκ Σινάτρα. «Μου είχε πει: “Αν κολυμπάς κάτω από το νερό όσο περισσότερο μπορείς, κρατώντας την αναπνοή σου μέχρι να νιώσεις ότι θα σκάσεις, οι πνεύμονές σου θα μεγαλώσουν και θα συνηθίσουν να κρατάς την αναπνοή σου όταν τραγουδάς”», θυμήθηκε.
Τον Σεπτέμβριο, ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι η περιοδεία του με τίτλο «The Final Encore» θα πραγματοποιηθεί το 2027, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή του να σταματήσει τις περιοδείες δεν σημαίνει πως σκοπεύει να αποσυρθεί συνολικά από τη μουσική. «Αγαπητοί μου φίλοι, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη ζωή στον δρόμο. Έπειτα από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το “The Final Encore” θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία» είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του.
Η περιοδεία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και το Κολοράντο, καθώς και στον Καναδά, την Ιρλανδία, την Αγγλία, τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και άλλες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 81χρονος τραγουδιστής αντιμετώπισε προβλήματα υγείας τους προηγούμενους μήνες, υποβλήθηκε σε επέμβαση στην καρδιά τον Αύγουστο και αναγκάστηκε να ακυρώσει τις υπόλοιπες προγραμματισμένες συναυλίες του. Σε συνέντευξη που παραχώρησε στη βρετανική εφημερίδα «The Sun» παραδέχτηκε ότι η σύζυγός του, Πένι Λάνκαστερ προσπαθεί να τον πείσει να περιορίσει ακόμη περισσότερο την κατανάλωση αλκοόλ.
Ο καλλιτέχνης υποβλήθηκε σε μια «προγραμματισμένη επέμβαση τοποθέτησης στεντ στις στεφανιαίες αρτηρίες», λίγους μήνες μετά το περιστατικό σε συναυλία του στη Γιούτα, όταν χρειάστηκε να διακόψει προσωρινά την εμφάνισή του και να χρησιμοποιήσει μάσκα οξυγόνου, καθώς παραλίγο να λιποθυμήσει επί σκηνής.
Rod Stewart reveals strict health regimen ahead of farewell tour after cancelling shows https://t.co/uBMU7SFmnp pic.twitter.com/wZCtlSHTrG— The Independent (@Independent) November 4, 2026
Για να προστατεύεται από κρυολογήματα και γρίπη, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι έχει υιοθετήσει μια ασυνήθιστη συνήθεια: φορά λευκά γάντια όταν βγαίνει έξω, όπως έκανε ο Μάικλ Τζάκσον. Επιπλέον, έχει περιορίσει την κατανάλωση αλκοόλ σε σχέση με τα χρόνια που εμφανιζόταν με τους Faces, όταν, όπως θυμήθηκε, έπιναν πολύ πριν ανέβουν στη σκηνή. «Τώρα, όταν ανεβαίνω στη σκηνή, είμαι εντελώς νηφάλιος και πίνω ένα ρούμι με κόκα κόλα μετά το τρίτο τραγούδι περίπου» είπε.
Ωστόσο, η Πένι Λάνκαστερ θα ήθελε να τον δει να περιορίζει ακόμη περισσότερο το ποτό. «Μακάρι να μπορούσα να συγκρατηθώ στο ποτό, αλλά μου αρέσει να πίνω κρασί με το βραδινό μου» παραδέχτηκε ο Στιούαρτ και συμπλήρωσε: «Η Πένι λέει: “Πρέπει να το περιορίσεις, αγάπη μου”. Πίνω μόνο δύο ποτήρια. Αλλά μετά, μερικές φορές, αρχίζω τα apple martini και μπορώ να πιω αρκετά από αυτά».
Η προετοιμασία του πριν από κάθε συναυλία περιλαμβάνει μία ώρα γυμναστικής, με διατάσεις, ποδήλατο, μασάζ και ασκήσεις προθέρμανσης της φωνής. Το πρόγραμμα συνεχίζεται και στο σπίτι, όπου γυμνάζεται τρεις φορές την εβδομάδα, κάνοντας ποδήλατο για περίπου 1,6 χιλιόμετρα, κυρίως σε ανηφορικές διαδρομές, ενώ κολυμπά συστηματικά.
Μάλιστα, όπως αποκάλυψε, την τεχνική της υποβρύχιας κολύμβησης την έμαθε από τον Φρανκ Σινάτρα. «Μου είχε πει: “Αν κολυμπάς κάτω από το νερό όσο περισσότερο μπορείς, κρατώντας την αναπνοή σου μέχρι να νιώσεις ότι θα σκάσεις, οι πνεύμονές σου θα μεγαλώσουν και θα συνηθίσουν να κρατάς την αναπνοή σου όταν τραγουδάς”», θυμήθηκε.
Τον Σεπτέμβριο, ο καλλιτέχνης ανακοίνωσε ότι η περιοδεία του με τίτλο «The Final Encore» θα πραγματοποιηθεί το 2027, διευκρινίζοντας ότι η απόφασή του να σταματήσει τις περιοδείες δεν σημαίνει πως σκοπεύει να αποσυρθεί συνολικά από τη μουσική. «Αγαπητοί μου φίλοι, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω τη ζωή στον δρόμο. Έπειτα από περισσότερες από έξι δεκαετίες, το “The Final Encore” θα είναι σίγουρα η τελευταία μου περιοδεία» είχε αναφέρει σε ανακοίνωσή του.
Η περιοδεία θα περιλαμβάνει εμφανίσεις στις ΗΠΑ, μεταξύ άλλων στη Φλόριντα, τη Τζόρτζια και το Κολοράντο, καθώς και στον Καναδά, την Ιρλανδία, την Αγγλία, τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και άλλες χώρες της ηπειρωτικής Ευρώπης.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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