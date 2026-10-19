Ροντ Στιούαρτ μετά την επέμβαση στην καρδιά: Είμαι τέλεια, τις προάλλες κολύμπησα 400 μέτρα
Ροντ Στιούαρτ μετά την επέμβαση στην καρδιά: Είμαι τέλεια, τις προάλλες κολύμπησα 400 μέτρα
Πριν από περίπου δύο μήνες, ο 81χρονος τραγουδιστής υποβλήθηκε σε επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ
Νεότερα για την κατάσταση της υγείας του έδωσε ο Ροντ Στιούαρτ, μετά την επέμβαση στην καρδιά στην οποία υποβλήθηκε.
Ο 81χρονος τραγουδιστής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι μετά την επερχόμενη περιοδεία του θα αποχωρήσει από τη μουσική σκηνή μετά από 60 χρόνια καριέρας, παρακολούθησε μαζί με τη σύζυγό του, Πένι Λάνκαστερ, μια φιλανθρωπική παράσταση του μιούζικαλ «Sinatra the Musical» στο θέατρο Aldwych του Γουέστ Εντ στο Λονδίνο, μόλις δύο μήνες μετά την τοποθέτηση στεντ σε στεφανιαία αρτηρία.
Ο μουσικός, ο οποίος ακύρωσε τις υπόλοιπες προγραμματισμένες συναυλίες του για φέτος μετά την επέμβαση του Αυγούστου, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της εξόδου του για την κατάσταση της υγείας του. «Γαμ... τέλεια! Τις προάλλες κολύμπησα 400 μέτρα», απάντησε ο Στιούαρτ στην Daily Mail, περιγράφοντας πώς αισθάνεται.
Η επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ πραγματοποιήθηκε μετά από ένα περιστατικό τον Ιούνιο, όταν ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία του στη Γιούτα και να χρησιμοποιήσει μάσκα οξυγόνου, καθώς λίγο έλειψε να λιποθυμήσει πάνω στη σκηνή.
Τον περασμένο μήνα, ο Στιούαρτ ανακοίνωσε την περιοδεία του για το 2027, με τίτλο «The Final Encore Tour», επισημαίνοντας: «Κυρίες και κύριοι, έπειτα από πολλή σκέψη και με μεγάλη θλίψη, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η τελευταία μου περιοδεία. Η τελευταία, η τελευταία, η τελευταία. Δεν αποσύρομαι, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία μου περιοδεία ροκ εν ρολ».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα όσα μου έχετε προσφέρει και ελπίζω ότι κι εγώ σας έχω προσφέρει κάτι σε αντάλλαγμα». Αμέσως μετά, κάθισε στο πιάνο του και τραγούδησε: «Σας παρακαλώ, ελάτε να με δείτε στην περιοδεία. Θα είναι υπέροχα!».
Το 2027, ο Στιούαρτ θα πραγματοποιήσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων στη Φλόριντα, την Τζόρτζια και το Κολοράντο, καθώς και στον Καναδά, την Ιρλανδία, την Αγγλία, τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την ηπειρωτική Ευρώπη.
Τον περασμένο μήνα, η 55χρονη σύζυγός του, Πένι Λάνκαστερ, μίλησε για τα προβλήματα υγείας του τραγουδιστή, κατά τη συμμετοχή της στο podcast «At Home with Vanessa». Η Λάνκαστερ εξήγησε ότι ο σύζυγός της είχε παρουσιάσει δύο περιστατικά λοίμωξης του αναπνευστικού, τονίζοντας ότι είχε εμφανιστεί σε συναυλιακό χώρο που βρισκόταν σε «πολύ μεγάλο υψόμετρο, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τον οποιονδήποτε».
Ωστόσο, όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο δεν γνώριζαν ότι ο Στιούαρτ αντιμετώπιζε κάποιο υποκείμενο καρδιολογικό πρόβλημα. «Οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή απόφραξη σε αρτηρία, η οποία απαιτούσε την τοποθέτηση στεντ. Από όσα έχω διαβάσει σε πολλές έρευνες, φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι άνω των 65 ετών συχνά χρειάζονται μια τέτοια επέμβαση», δήλωσε η Λάνκαστερ.
Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει πλέον γύρω του ανθρώπους που φροντίζουν ώστε να μην καταπονείται και να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών του. «Ανάμεσα σε εμένα, τον αδελφό μου, τον προσωπικό του γυμναστή, τους γιατρούς και όλους τους υπόλοιπους, δεν τον αφήνουμε να κάνει του κεφαλιού του... Πρέπει να κάνει ό,τι του λένε», ανέφερε γελώντας η Λάνκαστερ κατά τη διάρκεια του podcast.
Ο 81χρονος τραγουδιστής, ο οποίος ανακοίνωσε ότι μετά την επερχόμενη περιοδεία του θα αποχωρήσει από τη μουσική σκηνή μετά από 60 χρόνια καριέρας, παρακολούθησε μαζί με τη σύζυγό του, Πένι Λάνκαστερ, μια φιλανθρωπική παράσταση του μιούζικαλ «Sinatra the Musical» στο θέατρο Aldwych του Γουέστ Εντ στο Λονδίνο, μόλις δύο μήνες μετά την τοποθέτηση στεντ σε στεφανιαία αρτηρία.
Ο μουσικός, ο οποίος ακύρωσε τις υπόλοιπες προγραμματισμένες συναυλίες του για φέτος μετά την επέμβαση του Αυγούστου, ρωτήθηκε κατά τη διάρκεια της εξόδου του για την κατάσταση της υγείας του. «Γαμ... τέλεια! Τις προάλλες κολύμπησα 400 μέτρα», απάντησε ο Στιούαρτ στην Daily Mail, περιγράφοντας πώς αισθάνεται.
Η επέμβαση για την τοποθέτηση στεντ πραγματοποιήθηκε μετά από ένα περιστατικό τον Ιούνιο, όταν ο τραγουδιστής αναγκάστηκε να διακόψει τη συναυλία του στη Γιούτα και να χρησιμοποιήσει μάσκα οξυγόνου, καθώς λίγο έλειψε να λιποθυμήσει πάνω στη σκηνή.
Τον περασμένο μήνα, ο Στιούαρτ ανακοίνωσε την περιοδεία του για το 2027, με τίτλο «The Final Encore Tour», επισημαίνοντας: «Κυρίες και κύριοι, έπειτα από πολλή σκέψη και με μεγάλη θλίψη, πρέπει να σας ανακοινώσω ότι η επόμενη χρονιά θα είναι η τελευταία μου περιοδεία. Η τελευταία, η τελευταία, η τελευταία. Δεν αποσύρομαι, αλλά αυτή θα είναι η τελευταία μου περιοδεία ροκ εν ρολ».
Rod Stewart Says He Feels ‘Brilliant’ as He Shares Update on His Health Following Heart Procedure https://t.co/IUS6uGL0fd— People (@people) October 19, 2026
Το 2027, ο Στιούαρτ θα πραγματοποιήσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ άλλων στη Φλόριντα, την Τζόρτζια και το Κολοράντο, καθώς και στον Καναδά, την Ιρλανδία, την Αγγλία, τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και την ηπειρωτική Ευρώπη.
Τον περασμένο μήνα, η 55χρονη σύζυγός του, Πένι Λάνκαστερ, μίλησε για τα προβλήματα υγείας του τραγουδιστή, κατά τη συμμετοχή της στο podcast «At Home with Vanessa». Η Λάνκαστερ εξήγησε ότι ο σύζυγός της είχε παρουσιάσει δύο περιστατικά λοίμωξης του αναπνευστικού, τονίζοντας ότι είχε εμφανιστεί σε συναυλιακό χώρο που βρισκόταν σε «πολύ μεγάλο υψόμετρο, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει τον οποιονδήποτε».
Ωστόσο, όπως ανέφερε, εκείνη την περίοδο δεν γνώριζαν ότι ο Στιούαρτ αντιμετώπιζε κάποιο υποκείμενο καρδιολογικό πρόβλημα. «Οι γιατροί εντόπισαν μια μικρή απόφραξη σε αρτηρία, η οποία απαιτούσε την τοποθέτηση στεντ. Από όσα έχω διαβάσει σε πολλές έρευνες, φαίνεται ότι πολλοί άνθρωποι άνω των 65 ετών συχνά χρειάζονται μια τέτοια επέμβαση», δήλωσε η Λάνκαστερ.
Παράλληλα, εξήγησε ότι έχει πλέον γύρω του ανθρώπους που φροντίζουν ώστε να μην καταπονείται και να ακολουθεί τις οδηγίες των γιατρών του. «Ανάμεσα σε εμένα, τον αδελφό μου, τον προσωπικό του γυμναστή, τους γιατρούς και όλους τους υπόλοιπους, δεν τον αφήνουμε να κάνει του κεφαλιού του... Πρέπει να κάνει ό,τι του λένε», ανέφερε γελώντας η Λάνκαστερ κατά τη διάρκεια του podcast.
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