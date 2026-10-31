Στο νοσοκομείο ο Ίαν Γκίλαν των Deep Purple, ακυρώθηκαν δύο συναυλίες
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Deep Purple Συναυλίες Νοσοκομείο Ίαν Γκίλαν

Στο νοσοκομείο ο Ίαν Γκίλαν των Deep Purple, ακυρώθηκαν δύο συναυλίες

Το συγκρότημα ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του

Στο νοσοκομείο ο Ίαν Γκίλαν των Deep Purple, ακυρώθηκαν δύο συναυλίες
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Οι Deep Purple ακύρωσαν τις συναυλίες τους σε Λειψία και Αμβούργο λόγω ιατρικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ίαν Γκίλαν.

Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.

Η ανακοίνωση: «Οι Deep Purple με λύπη τους ανακοινώνουν ότι η αποψινή συναυλία στη Λειψία και οι αυριανές στο Αμβούργο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον Ian Gillan, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές μας. Και οι δύο συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν και τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα».

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