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Στο νοσοκομείο ο Ίαν Γκίλαν των Deep Purple, ακυρώθηκαν δύο συναυλίες
Στο νοσοκομείο ο Ίαν Γκίλαν των Deep Purple, ακυρώθηκαν δύο συναυλίες
Το συγκρότημα ζήτησε συγγνώμη από τους θαυμαστές του
Οι Deep Purple ακύρωσαν τις συναυλίες τους σε Λειψία και Αμβούργο λόγω ιατρικού προβλήματος που αντιμετωπίζει ο Ίαν Γκίλαν.
Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
Η ανακοίνωση: «Οι Deep Purple με λύπη τους ανακοινώνουν ότι η αποψινή συναυλία στη Λειψία και οι αυριανές στο Αμβούργο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον Ian Gillan, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές μας. Και οι δύο συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν και τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα».
Ο τραγουδιστής του συγκροτήματος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο, αλλά δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας του.
Η ανακοίνωση: «Οι Deep Purple με λύπη τους ανακοινώνουν ότι η αποψινή συναυλία στη Λειψία και οι αυριανές στο Αμβούργο δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω έκτακτης ιατρικής ανάγκης που αφορά τον Ian Gillan, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο νοσοκομείο. Ζητούμε συγγνώμη από τους θαυμαστές μας. Και οι δύο συναυλίες θα επαναπρογραμματιστούν και τα εισιτήρια παραμένουν έγκυρα».
Deep Purple regret to announce that tonight’s Leipzig and tomorrow’s Hamburg shows cannot go ahead due to a medical emergency involving Ian Gillan, who is currently hospitalised. We apologise to our fans. Both shows will be rescheduled and tickets remain valid. Deep Purple x https://t.co/XDPNYoBEc5— Deep Purple (@_DeepPurple) October 31, 2026
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