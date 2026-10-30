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Αυτοκτονία ο θάνατος της Λόρεν Μπένετ, της τραγουδίστριας του Party Rock Anthem
Αυτοκτονία ο θάνατος της Λόρεν Μπένετ, της τραγουδίστριας του Party Rock Anthem
Η 36χρονη τραγουδίστρια είχε βρεθεί νεκρή τον περασμένο Μάιο στη γενέτειρά της, το Μέοφαμ του Κεντ, στην Αγγλία
Σε αυτοκτονία αποδίδεται ο θάνατος της τραγουδίστριας Λόρεν Μπένετ, σύμφωνα με το TMZ. Η καλλιτέχνιδα, που έγινε ευρύτερα γνωστή από τη συμμετοχή της στην παγκόσμια επιτυχία «Party Rock Anthem» των LMFAO, είχε βρεθεί νεκρή στη γενέτειρά της, το Μέοφαμ του Κεντ, στην Αγγλία, στις 29 Μαΐου. Ήταν 36 ετών.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τη σορό της εντόπισαν ο επί χρόνια σύντροφός της, χορευτής και ηθοποιός Κένι Γουόρμολντ, γνωστός από το ριμέικ της ταινίας «Footloose», και ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Μπένετ. Τον περασμένο Ιούνιο ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τον θάνατό της πρώην τραγουδίστριας του γυναικείου συγκροτήματος G.R.L.. Ήδη από τον Ιούλιο, οι Αρχές φέρονταν να εξετάζουν ως πιθανότερο ενδεχόμενο την αυτοκτονία.
Οι πρώην συνεργάτιδές της στο συγκρότημα G.R.L. ανακοίνωσαν τον θάνατό της στις 6 Ιουλίου, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια πόσα σήμαινε για εμάς», έγραψαν η Έμαλιν Εστράδα, η Νατάσα Σλέιτον και η Πόλα βαν Όπεν.
«Θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε. Η όμορφη ψυχή της άγγιξε τόσες πολλές ζωές και θα μας λείψει βαθιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά Λόρεν. Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας», ανέφεραν.
Ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του πατέρα της, Ρίτσαρντ Μπένετ, ο οποίος είχε αποκαλύψει ότι η κόρη του παρουσίασε «σοβαρή αντίδραση σε συνταγογραφούμενο φάρμακο» λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, χωρίς να διευκρινίσει ποιο ήταν το συγκεκριμένο σκεύασμα.
Παράλληλα, είχε ασκήσει έντονη κριτική στο βρετανικό Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), κατηγορώντας τις αρμόδιες υπηρεσίες ότι δεν προσέφεραν στην κόρη του την κατάλληλη ιατρική φροντίδα κατά τους πέντε μήνες που προηγήθηκαν του θανάτου της. «Ως οικογένεια, σταθήκαμε όλοι στο πλευρό της και κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να τη στηρίξουμε», είχε γράψει στο Instagram.
«Δεν έχουμε καμία υποψία σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της, παρά μόνο βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι, επί πέντε μήνες, οι επαγγελματίες υγείας και οι υπηρεσίες του NHS δεν κατάφεραν να της προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα, την περίοδο που τη χρειαζόταν περισσότερο», είχε προσθέσει.
Ο πατέρας της είχε χαρακτηρίσει τη Λόρεν «αγάπη της ζωής μου και μεγαλύτερη περηφάνια μου», τονίζοντας ότι η οικογένειά της θα τη στερείται καθημερινά. «Ελπίζω να τη θυμούνται για τα σπουδαία επιτεύγματά της, την υπέροχη μουσική της και τον εκπληκτικό άνθρωπο που ήταν. Η κληρονομιά της συνεχίζει να ζει μέσα από την κόρη της, την οικογένειά της και τη μουσική που αφήνει πίσω της».
Η Λόρεν Μπένετ άφησε πίσω της μία κόρη, την επτάχρονη Χάρλοου, την οποία είχε αποκτήσει με τον Κένι Γουόρμολντ.
Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, τη σορό της εντόπισαν ο επί χρόνια σύντροφός της, χορευτής και ηθοποιός Κένι Γουόρμολντ, γνωστός από το ριμέικ της ταινίας «Footloose», και ο πατέρας της, Ρίτσαρντ Μπένετ. Τον περασμένο Ιούνιο ξεκίνησε επίσημη έρευνα για τον θάνατό της πρώην τραγουδίστριας του γυναικείου συγκροτήματος G.R.L.. Ήδη από τον Ιούλιο, οι Αρχές φέρονταν να εξετάζουν ως πιθανότερο ενδεχόμενο την αυτοκτονία.
Οι πρώην συνεργάτιδές της στο συγκρότημα G.R.L. ανακοίνωσαν τον θάνατό της στις 6 Ιουλίου, με μια συγκινητική ανάρτηση στο Instagram. «Οι καρδιές μας έχουν ραγίσει και δεν μπορούμε να εκφράσουμε με λόγια πόσα σήμαινε για εμάς», έγραψαν η Έμαλιν Εστράδα, η Νατάσα Σλέιτον και η Πόλα βαν Όπεν.
«Θα κρατάμε για πάντα στην καρδιά μας την αγάπη, το γέλιο και τις αμέτρητες αναμνήσεις που μας χάρισε. Η όμορφη ψυχή της άγγιξε τόσες πολλές ζωές και θα μας λείψει βαθιά. Αναπαύσου εν ειρήνη, γλυκιά Λόρεν. Θα είσαι πάντα στις καρδιές μας», ανέφεραν.
Ιδιαίτερη αίσθηση είχαν προκαλέσει οι δηλώσεις του πατέρα της, Ρίτσαρντ Μπένετ, ο οποίος είχε αποκαλύψει ότι η κόρη του παρουσίασε «σοβαρή αντίδραση σε συνταγογραφούμενο φάρμακο» λίγους μήνες πριν από τον θάνατό της, χωρίς να διευκρινίσει ποιο ήταν το συγκεκριμένο σκεύασμα.
'Party Rock Anthem' Singer Lauren Bennett's Death Ruled Suicide https://t.co/ZJnYZBqStM— TMZ (@TMZ) October 30, 2026
«Δεν έχουμε καμία υποψία σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου της, παρά μόνο βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι, επί πέντε μήνες, οι επαγγελματίες υγείας και οι υπηρεσίες του NHS δεν κατάφεραν να της προσφέρουν την κατάλληλη φροντίδα, την περίοδο που τη χρειαζόταν περισσότερο», είχε προσθέσει.
Ο πατέρας της είχε χαρακτηρίσει τη Λόρεν «αγάπη της ζωής μου και μεγαλύτερη περηφάνια μου», τονίζοντας ότι η οικογένειά της θα τη στερείται καθημερινά. «Ελπίζω να τη θυμούνται για τα σπουδαία επιτεύγματά της, την υπέροχη μουσική της και τον εκπληκτικό άνθρωπο που ήταν. Η κληρονομιά της συνεχίζει να ζει μέσα από την κόρη της, την οικογένειά της και τη μουσική που αφήνει πίσω της».
Η Λόρεν Μπένετ άφησε πίσω της μία κόρη, την επτάχρονη Χάρλοου, την οποία είχε αποκτήσει με τον Κένι Γουόρμολντ.
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